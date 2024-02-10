Индия близка к заключению уникальной торговой сделки на $100 млрд

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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08.02.24  •  177087 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  214156 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  191178 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  179013 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  201586 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных
07.02.24  •  206861 просмотра

В Офис Омбудсмена с начала войны поступило более 3,5 тыс. жалоб от военных

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Индия близка к заключению уникальной торговой сделки на $100 млрд

Индия близка к подписанию уникального торгового соглашения со Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном на сумму 100 миллиардов долларов США, которое предусматривает значительные инвестиции в Индию в обмен на облегчение доступа к торговле.

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Индия близка к заключению уникальной торговой сделки на $100 млрд

Китайский Новый год, Всемирный день кино. Что еще можно отметить 10 февраля

Дата Китайского Нового года ежегодно высчитывается по лунному календарю, и на этот раз праздник приходится именно на 10 февраля. По китайскому гороскопу символом года станет зеленый деревянный дракон, а по китайскому календарю наступит 4721 год.

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Китайский Новый год, Всемирный день кино. Что еще можно отметить 10 февраля

НАТО планирует взять на себя координацию поставок оружия в Украину

НАТО планирует взять на себя координацию поставок вооружений в Украину для защиты от возможных изменений в политике США в случае победы Трампа на следующих выборах.

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НАТО планирует взять на себя координацию поставок оружия в Украину

Биткойн снова превысил 47 тысяч долларов

Биткоин снова превысил 47 тысяч долларов, поскольку его стоимость выросла более чем на 4% до самого высокого уровня с марта 2022 года.

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Биткойн снова превысил 47 тысяч долларов

Обучение украинских пилотов на F-16 идет по плану, самолет превзошел ожидания украинских пилотов

Обучение украинских пилотов на F-16 идет по плану, причем украинские пилоты поражены возможностями самолета, которые превзошли их ожидания.

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Обучение украинских пилотов на F-16 идет по плану, самолет превзошел ожидания украинских пилотов

На ВОТ Херсонщины оккупанты хотят открыли милитаристский детский кружок

На временно оккупированной территории Херсонской области россияне планируют открыть детский клуб милитаристского направления для вербовки подростков к службе в оккупационной армии.

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На ВОТ Херсонщины оккупанты хотят открыли милитаристский детский кружок

Укрзализныця запустит поезда "Романтический экспресс" между Киевом и Львовом ко Дню святого Валентина

Ко Дню святого Валентина Укрзализныця запустит поезд "Романтический экспресс" между Киевом и Львовом, чтобы подарить влюбленным романтическое путешествие под паровозом в новом вагоне с музыкой и специальным меню.

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Укрзализныця запустит поезда "Романтический экспресс" между Киевом и Львовом ко Дню святого Валентина

Сенат США поддержал начало обсуждения законопроекта о помощи Украине

Сенат США проголосовал за начало дебатов по законопроекту о предоставлении помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму 95 миллиардов долларов.

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Сенат США поддержал начало обсуждения законопроекта о помощи Украине

НБУ предложил запретить работу касс, которые не оборудованы системами видеоконтроля

НБУ предлагает запретить кассовые аппараты без видеонаблюдения, чтобы улучшить контроль за наличными операциями.

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НБУ предложил запретить работу касс, которые не оборудованы системами видеоконтроля

Белый дом: отчет спецпрокурора о памяти Байдена неточный и необоснованный

Белый дом резко раскритиковал отчет специального советника, в котором говорилось о том, что президент Байден страдает провалами в памяти, отрицая эти утверждения как неточные и политически мотивированные.

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Белый дом: отчет спецпрокурора о памяти Байдена неточный и необоснованный