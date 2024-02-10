Индия близка к заключению уникальной торговой сделки на $100 млрд

Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн готовят соглашение с Индией о крупных инвестициях в обмен на облегченный торговый доступ. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

Детали

Индия близка к заключению уникального торгового соглашения, в рамках которого небольшая группа европейских государств инвестирует до 100 млрд долларов в течение 15 лет в обмен на облегченный торговый доступ к самой населенной стране мира говорится в материале.

Отмечается, что Европейская ассоциация свободной торговли, в которую входят Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн пообещали Индии инвестиции в рамках торгового соглашения, переговоры по которому близки к завершению.

Рамки соглашения уже были согласованы, и теперь обсуждение идет вокруг окончательной суммы инвестиций, которая может достичь 100 млрд долларов в течение 15 лет.

Со своей стороны Индия стремится юридически обязать подписантов инвестировать эту сумму. Однако обещанные средства, вероятно, будут оформлены как "цель" без юридических механизмов принуждения к инвестициям.

Если соглашение будет достигнуто, оно станет первым случаем подобного инвестиционного обязательства, вписанного в договор о свободной торговле с Индией отмечает агентство

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