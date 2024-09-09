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II Всеукраїнський форум Рад ВПО: як об’єднуються ініціативні переселенці, щоб допомогти собі й громадам

II Всеукраїнський форум Рад ВПО: як об’єднуються ініціативні переселенці, щоб допомогти собі й громадам

Київ • УНН

 • 111658 перегляди

Як об’єднуються ініціативні переселенці, щоб допомогти собі й громадам.

На сьогодні в Україні офіційно зареєстровані 869 Рад ВПО обласного, районного та місцевого рівнів. Більшість з них були створені за минулий рік. Вони переросли зі звичайних консультативних органів у потужний інструмент впливу на місцеву політику із захисту прав ВПО. Про перші успіхи роботи, а також про соціальну підтримку, забезпечення житлом та сприяння зайнятості ВПО говорили у Києві під час другого Всеукраїнського форуму Рад ВПО, пише УНН.

Дводенний захід зібрав понад 300 учасників, майже половина з яких - представники та представниці Рад з усіх областей України. До форуму також долучилися 50 гостей, які представляли інші країни та міжнародні організації, а також стільки ж членів громадських організацій України, які працюють з переміщеними особами.

Перші Ради ВПО з’явились в Україні ще до повномасштабної війни, завдяки зусиллям Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX) в Україні та благодійному фонду "Стабілізейшен Суппорт Сервісез". Нині в Україні офіційно зареєстровано майже 5 мільйонів внутрішньо переміщених осіб. Нагальні потреби цих людей лишаються незмінними - це житло, працевлаштування, соціальна підтримка, виплати, адаптація та інтеграція у нові громади. Допомагати у розв’язанні цих питань і покликані Ради ВПО.

Директорка проєктів IREX в Україні Уляна Бах каже: приємно бачити, як збільшується мережа Рад, утім, є над чим працювати далі.  

"Ми продовжуємо надавати підтримку і тішимося, коли бачимо, як ці Ради працюють та змінюють життя громад. Наприклад, ми допомагаємо Радам проводити стратегічні сесії. На жаль, війна часто корегує навіть найкращі плани. Проте без стратегування Ради не можуть бути ефективні. Інший фокус - розвиток навичок адвокатування та лідерства серед ВПО. Важлива і підтримка ментального здоров‘я, а у новій програмі "Єднання заради дії 2.0" ми також зосередимося на працевлаштуванні. Раді, що уряд підтримує цей інструмент. Раді, що його цінність уже також зрозуміли громади й області", - наголосила Уляна Бах.   

На сьогодні Ради об’єднують понад 20 тисяч активних переселенців. Одним із завдань Форуму став обмін досвідом між самими представниками і представницями Рад ВПО. Це зазначила старша спеціалістка з питань захисту на рівні громад Агентства ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні Сара Елліотт. 

"Ця конференція дала можливість почути нові ідеї й далі реалізовувати їх на місцях. Я знаю, що долучитися до Ради ВПО і представляти свою громаду, змінювати її на краще, вимагає багато часу і зусиль. Але лише самі переселенці знають найліпше, що їм потрібно. Тож Ради ВПО - це унікальний інструмент адвокації, аналогів якого не існує у світі. Це важливий важіль впливу заради добробуту переміщених людей", - сказала Сара Елліотт. 

Завдяки підтримці Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України та УВКБ ООН було створено інтерактивну мапу Рад ВПО по всій Україні. Про це оголосила Валерія Вершиніна, виконавча директорка благодійного фонду "Стабілізейшен Суппорт Сервісез". Ще одним важливим результатом заходу стало створення координаційного органу Рад ВПО. Це громадська організація "Конгрес Рад з питань внутрішньо переміщених осіб". 

"Ще під час першого Форуму Рад ВПО понад 300 учасників висловились за необхідність створення єдиного координаційного механізму. Ця ідея не загубилася. Далі були зустрічі, де ми обговорювали, яким він має бути і що саме має робити. Більшість говорили про те, що потрібна підтримка в обміні досвідом, організації навчання, спільних адвокаційних кампаній. Я рада, що зрештою були напрацьовані пропозиції, а форум став першим днем народження Конгресу Рад ВПО", - зазначила Валерія Вершиніна.  

Засновниками Конгресу стали обласні Ради ВПО, утім, організація відкрита до вступу Рад ВПО інших рівнів.

Захід проводився Благодійним фондом "Стабілізейшен Суппорт Сервісез" у партнерстві з Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України за підтримки Агентства ООН у справах біженців в Україні (УВКБ ООН) та Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX in Ukraine).

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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