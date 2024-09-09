II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

На сегодня в Украине официально зарегистрированы 869 Советов ВПЛ областного, районного и местного уровней. Большинство из них были созданы за прошлый год. Они переросли из обычных консультативных органов в мощный инструмент влияния на местную политику по защите прав ВПЛ. О первых успехах работы, а также о социальной поддержке, обеспечении жильем и содействии занятости ВПЛ говорили в Киеве во время второго Всеукраинского форума Советов ВПЛ, пишет УНН.

Двухдневное мероприятие собрало более 300 участников, почти половина из которых - представители и представительницы Советов из всех областей Украины. К форуму также присоединились 50 гостей, которые представляли другие страны и международные организации, а также столько же членов общественных организаций Украины, которые работают с перемещенными лицами.

Первые Советы ВПЛ появились в Украине еще до полномасштабной войны, благодаря усилиям Совета международных научных исследований и обменов (IREX) в Украине и благотворительному фонду "Стабилизейшен Суппорт Сервисез". Сейчас в Украине официально зарегистрировано почти 5 миллионов внутренне перемещенных лиц. Насущные потребности этих людей остаются неизменными - это жилье, трудоустройство, социальная поддержка, выплаты, адаптация и интеграция в новые громады. Помогать в решении этих вопросов и призваны Советы ВПЛ.

Директор проектов IREX в Украине Ульяна Бах говорит: приятно видеть, как увеличивается сеть Советов, впрочем, есть над чем работать дальше.

"Мы продолжаем оказывать поддержку и радуемся, когда видим, как эти Советы работают и меняют жизнь громад. Например, мы помогаем Советам проводить стратегические сессии. К сожалению, война часто корректирует даже лучшие планы. Однако без стратегирования Советы не могут быть эффективны. Другой фокус - развитие навыков адвокатирования и лидерства среди ВПЛ. Важна и поддержка ментального здоровья, а в новой программе "Единение ради действия 2.0" мы также сосредоточимся на трудоустройстве. Рады, что правительство поддерживает этот инструмент. Рады, что его ценность уже также поняли громады и области", - отметила Ульяна Бах.

На сегодня Советы объединяют более 20 тысяч активных переселенцев. Одной из задач Форума стал обмен опытом между самими представителями и представительницами Советов ВПЛ. Это отметила старший специалист по вопросам защиты на уровне громад Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине Сара Эллиотт.

"Эта конференция дала возможность услышать новые идеи и дальше реализовывать их на местах. Я знаю, что присоединиться к Совету ВПЛ и представлять свою громаду, менять ее к лучшему, требует много времени и усилий. Но только сами переселенцы знают лучшее, что им нужно. Поэтому Советы ВПЛ - это уникальный инструмент адвокации, аналогов которого не существует в мире. Это важный рычаг влияния ради благосостояния перемещенных людей", - сказала Сара Эллиотт.

Благодаря поддержке Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины и УВКБ ООН была создана интерактивная карта Советов ВПЛ по всей Украине. Об этом объявила Валерия Вершинина, исполнительный директор благотворительного фонда "Стабилизейшен Суппорт Сервисез". Еще одним важным результатом мероприятия стало создание координационного органа Советов ВПЛ. Это общественная организация "Конгресс Советов по вопросам внутренне перемещенных лиц".

"Еще во время первого Форума Советов ВПЛ более 300 участников высказались за необходимость создания единого координационного механизма. Эта идея не потерялась. Далее были встречи, где мы обсуждали, каким он должен быть и что именно должен делать. Большинство говорили о том, что нужна поддержка в обмене опытом, организации обучения, совместных адвокационных кампаний. Я рада, что в конце концов были наработаны предложения, а форум стал первым днем рождения Конгресса Советов ВПЛ", - отметила Валерия Вершинина.

Учредителями Конгресса стали областные Советы ВПЛ, впрочем, организация открыта к вступлению Советов ВПЛ других уровней.

Мероприятие проводилось Благотворительным фондом "Стабилизейшен Суппорт Сервисез" в партнерстве с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины при поддержке Агентства ООН по делам беженцев в Украине (УВКБ ООН) и Совета международных научных исследований и обменов (IREX in Ukraine).