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Ігор Кушнір: перевірити надійність забудовника нескладно

Ігор Кушнір: перевірити надійність забудовника нескладно

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Глава правління — президент “Київміськбуду” Ігор Кушнір вкотре закликав покупців перевіряти надійність забудовника перед придбанням квартири, передає УНН.

Увагу до теми перевірки надійності забудовника Кушнір вирішив звернути через ситуацію, що склалася навколо ЖК на Харківському шосе, мешканці якого мітингують у зв’язку з відключенням світла і води.

“Перекривати дорогу через відключення світла в будинках стало традицією. Так було в серпні минулого року, і те ж саме повторилося на днях. Головні герої — жителі висотки, побудованої скандальним горе-забудовником. Що характерно, поки одні страйкують шляхом перекриття проїжджої частини, інші продовжують купувати квартири в будинках цієї компанії. Тому що дешево. Про безкоштовний сир всі знають, але ніхто не думає, що це торкнеться саме його. Людей шкода, але навряд чи хтось тягнув їх за руку, змушуючи вкладати саме в ці новобудови”, — написав він на свій сторінці в Facebook.

Ігор Кушнір наголосив, купуючи квартиру, потрібно добре перевірити, у що вкладаєш, і нагадав по пунктам, як упевнитися, що вибрав надійного забудовника.

1. На сайті Міжвідомчого центру моніторингу забудови Києва перевірити законність будівництва конкретного об’єкта.

2. Поцікавитися наявністю документів на землю у відділі продажів. Уточнити з приводу оренди, суборенди, дозволу на ведення робіт.

3. За необхідності - звернутися за консультацією до юриста.

4. Звернути увагу на кількість уже реалізованих об’єктів цією компанією.

5. Уважно вивчити ціни на ринку нерухомості.

“Ціна! Один із головних чинників. Якщо нижче середньоринкової, значить, є підступ. Ситуація з „Еліта-Центром“ була показовою. І те, що відбувається зараз, — не менше. Краще вісім разів перевірити ще раз, ніж вкласти, а потім не знати, що з цим добром робити. Перевіряйте надійність забудовника! Це не складно! Але дуже важливо!”, — підкреслив Ігор Кушнір.

Нагадаємо, ніч на 31 жовтня в Києві мешканці одного з житлових комплексів столиці заблокували рух по Харківському шосе. Забудова виявилася незаконною, людям відключили світло, воду, каналізацію. У комплексі понад тисяча квартир — шість секцій по 33 поверхи. Активісти вийшли на магістраль, щоб привернути увагу влади.

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