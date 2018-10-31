Кияни перекрили вулицю через відсутність світла та води

Акцію вони розпочали ще напередодні. Сьогодні ж зранку протест продовжився. Люди перекрили Харківське шосе, зокрема, використавши для цього й автомобільні шини.

Наразі людей на акції близько трьох десятків. Вони вимагають повернути їм світло та воду і обіцяють стояти, допоки цього не станеться.

Через перекриття Харківського шосе у цьому районі спостерігаються значні затори. Ускладнено й рух громадського транспорту, через що деякі люди виходять з маршруток і йдуть пішки.

Ще напередодні у "Київських електромережах" вказували, що із 30 жовтня два житлових будинки за адресами вул. Харківське шосе, 19 та 19-А залишилися без електропостачання. У підприємстві вказали, що ТОВ "ДІМ-СЕРВІС 19", що є балансоутримувачем трьох будинків житлового комплексу "Мега-Сіті" за адресами вул. Харківське шосе, буд. 19, 19-А та 19-Б (скандального забудовника Войцеховського), накопичило понад 2 млн грн боргів за спожиту електроенергію. У компанії додали, що будинки отримують електроенергію за тимчасовими договорами, а питання укладення договору про приєднання до електромереж за постійною схемою живлення досі не вирішене.

Нагадаємо, 17 жовтня зранку центр Києва зупинився у заторах через масову акцію.