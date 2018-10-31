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Киевляне перекрыли улицу из-за отсутствия света и воды

Киевляне перекрыли улицу из-за отсутствия света и воды

Киев  •  УНН

 • 16642 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Жители жилых домов на Харьковском шоссе в Днепровском районе столицы перекрыли улицу из-за отсутствия электро- и водоснабжения. Об этом сообщает корреспондент УНН.

Акцию они начали еще накануне. Сегодня же утром протест продолжился. Люди перекрыли Харьковское шоссе, в частности, использовав для этого и автомобильные шины.

Сейчас людей на акции около трех десятков. Они требуют вернуть им свет и воду и обещают стоять, пока этого не произойдет.

Из-за перекрытия Харьковского шоссе в этом районе наблюдаются значительные пробки. Затруднено и движение общественного транспорта, из-за чего некоторые люди выходят из маршруток и идут пешком.

Еще накануне в "Киевских электросетях" указывали, что с 30 октября два жилых дома по адресам ул. Харьковское шоссе, 19 и 19-А остались без электроснабжения. В предприятии отметили, что ООО "ДОМ-СЕРВИС 19", что является балансодержателем трех домов жилого комплекса "Мега-Сити" по адресам ул. Харьковское шоссе, д. 19, 19-А и 19-Б (скандального застройщика Войцеховского), накопило более 2 млн грн долгов за потребленную электроэнергию. В компании добавили, что дома получают электроэнергию по временным договорам, а вопрос заключения договора о присоединении к электросетям по постоянной схеме питания до сих пор не решен.

Напомним, 17 октября утром центр Киева остановился в пробках из-за массовой акции.

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