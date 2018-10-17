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Центр Києва зупинився у заторах через масову акцію

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 жовтня. УНН. У середмісті Києва, де наразі проходить масова акція, ускладнено рух транспорту, передає УНН.

Згідно з даними Google Maps, найбільші затори спостерігаються на вулиці Хрещатик, де рух частково перекрито. Також ускладено рух на Володимирському узвозі, Петрівській алеї, вулицях Прорізній, Костьольній, Михайла Грушевського.

На останній наразі транспорт рухається лише в один напрям - до Європейської площі. Рух автомобілів у інший бік не здійснюється - у тому напрямку, у бік Будинку уряду, де сьогодні очікується засідання Кабінету міністрів, рухається велика колона людей.

Нагадаємо, 14 жовтня у центрі Києва пройшов марш УПА.

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