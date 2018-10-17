Центр Киева остановился в пробках из-за массовой акции

Согласно данным Google Maps, самые большие пробки наблюдаются на улице Крещатик, где движение частично перекрыто. Также осложнено движение на Владимирском спуске, Петровской аллее, улицах Прорезной, Костельной, Михаила Грушевского.

На последней пока транспорт движется только в одном направлении - к Европейской площади. Движение автомобилей в другую сторону не осуществляется - в том направлении, в сторону Дома правительства, где сегодня ожидается заседание Кабинета министров, движется большая колонна людей.

Напомним, 14 октября в центре Киева прошел марш УПА.