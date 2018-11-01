Игорь Кушнир: проверить надежность застройщика несложно

Внимание к теме проверки надежности застройщика Кушнир решил привлечь из-за ситуации, сложившейся вокруг ЖК на Харьковской шоссе, жители которого митингуют в связи с отключением света и воды.

“Перекрывать дорогу из-за отключения света в домах стало традицией. Так было в августе прошлого года, и то же самое повторилось на днях. Главные герои — жители высотки, построенной скандальным горе-застройщиком. Что характерно, пока одни бастуют путем перекрытия проезжей части, другие продолжают покупать квартиры в домах этой компании. Потому что дешево — про бесплатный сыр все знают, но никто не думает, что коснется именно его. Людей жалко, но вряд ли кто-то тащил их за руку, заставляя вкладывать именно в эти новострои”, — написал он на свой страничке в Facebook.

Игорь Кушнир подчеркнул, покупая квартиру, нужно хорошо проверить, во что вкладываешь и напомнил по пунктам, как удостовериться, что выбрал надежного застройщика.

1. На сайте Межведомственного центра мониторинга застройки Киева можно проверить законность строительства конкретного объекта.

2. Поинтересоваться о наличии документов на землю в отделе продаж. Уточнить по поводу аренды, субаренды, разрешение на ведение работ.

3. Обратиться за консультацией к юристу.

4. Обратить внимание на количество уже реализованных объектов этой компанией.

5. Внимательно изучить цены на рынке недвижимости.

“Цена! Один из главных факторов. Если ниже среднерыночной, значит, есть подвох. Ситуация с „Элита-Центром“ была показательной. И происходящее сейчас — не менее. Лучше восемь раз перепроверить, чем вложить, а потом не знать, что с этим добром делать. Проверяйте надежность застройщика! Это не сложно! Но очень важно!” — подчеркнул Игорь Кушнир.

Напомним, в ночь на 31 октября в Киеве жители одного из жилых комплексов столицы заблокировали движение по Харьковскому шоссе. Застройка оказалась незаконной, людям отключили свет, воду, канализацию. В комплексе более тысячи квартир — шесть секций по 33 этажа. Активисты вышли на магистраль, чтобы привлечь внимание властей.