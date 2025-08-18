Ібіца стикається з житловою кризою на тлі зростання орендної плати

ibiza-spotlight.com

Іспанський острів вечірок Ібіца страждає від житлової кризи на тлі зростання орендної плати, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, за клубною сценою та пляжами Ібіци житлова криза змусила багатьох місцевих жителів та сезонних робітників ділити тісні квартири, їздити на роботу з-за меж острова або зупинятися в наметах та будинках на колесах у несанкціонованих таборах.

Проблеми Ібіци відображають ширшу проблему в Іспанії, де брак доступного житла в містах та популярних прибережних напрямках викликав протести з вимогою контролю орендної плати та засудженням надмірного туризму. Активісти звинувачують орендодавців у тому, що вони надають перевагу короткостроковій туристичній оренді перед менш прибутковою тривалою орендою.

За даними місцевої влади за минулий рік, на Ібіці майже 800 людей вдалися до життя в імпровізованих поселеннях, і ці дані не включають приблизно 200 осіб, які жили в хатинах, наметах та фургонах у таборі "Can Rovi 2" до виселення минулого місяця.

"Острів – це рай, найкрасивіше місце, яке я коли-небудь бачив. Але в нього є зворотний бік", - сказав Херонімо Діана, 50-річний технік з водопостачання з Аргентини, який зупинився в Can Rovi 2.

Звичайна місячна орендна плата поглинула б більшу частину його зарплати в 1800 євро, сказав Діана.

Середня орендна плата на Ібіці досягла піку в 33,7 євро за квадратний метр у липні минулого року, що на 23% більше, ніж у липні 2023 року, згідно з даними веб-сайту нерухомості Idealista. Це приблизно 1500 євро (1756 доларів США) за невелику однокімнатну квартиру. Національна мінімальна заробітна плата в Іспанії становить 1381 євро на місяць.

За даними регіонального інституту статистики, Ібіца прийняла 3,28 мільйона туристів у 2024 році, 76% з яких були з-за меж Іспанії, тоді як населення острова досягло рекордних 161 485 осіб.

