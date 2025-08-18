Ібіца стикається з житловою кризою на тлі зростання орендної плати

$41.340.11
Ексклюзив
08:34 • 20207 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
08:23 • 27902 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo
18 серпня, 03:44 • 22281 перегляди
Трамп: Зеленський може майже негайно закінчити війну з росією, якщо захочеPhoto
17 серпня, 18:51 • 42286 перегляди
Коаліція охочих готова розмістити сили стримування в Україні та взяти під захист небо та море - заява
Ексклюзив
17 серпня, 10:14 • 59777 перегляди
В Олександрії на Кіровоградщині жінка випадково переїхала доньку
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 110147 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
16 серпня, 12:47 • 145800 перегляди
Маємо успіхи на надзвичайно складних ділянках під Добропіллям і Покровськом: Зеленський провів засідання Ставки
Ексклюзив
16 серпня, 10:46 • 91164 перегляди
Саміт Трампа та путіна на Алясці: що змінилося для України
16 серпня, 09:52 • 88344 перегляди
Лідери Європи зробили заяву після розмови з Зеленським і Трампом про саміт на Алясці: що сказали про території та гарантії безпеки
16 серпня, 08:59 • 68396 перегляди
Зеленський у понеділок прибуде до Білого дому, потім можлива зустріч з путіним - Трамп
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Сенатори США пропонують визнати рф та білорусь спонсорами тероризму через викрадення українських дітей18 серпня, 02:03 • 23774 перегляди
Сумщина під атакою дронів: удари завдано по цивільній інфраструктурі18 серпня, 02:08 • 27239 перегляди
Україну накриє хмарність та дощі: Де чекати гроз у перший день тижняPhoto18 серпня, 04:09 • 26792 перегляди
Суми та область опинилися під ударом рф дронами: є пошкодження цивільної інфраструктури07:20 • 14242 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 13188 перегляди
Верховний Суд поставив хрест на справах акціонерів банків, які виводяться з ринку: що відбулося10:51 • 400 перегляди
Навчальний рік 2025-2026: як здійснюватиметься навчання та коли очікувати канікул09:00 • 13463 перегляди
Шуфрич та Кузьміних: що спільного у справі про держзраду та хабарництво
Ексклюзив
08:34 • 20240 перегляди
Європейські країни обмежують купівлю нерухомості громадянами рф: які країни в списку Photo08:23 • 27941 перегляди
Переломний тиждень: що чекає всі знаки Зодіаку 18–24 серпня
Ексклюзив
17 серпня, 07:17 • 110179 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Юлія Свириденко
Дитина
Іван Федоров
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Запоріжжя
Європа
Чарльз III модернізував Сандрінгем: сонячна енергія забезпечує весь маєток і частину національної мережі17 серпня, 11:21 • 40308 перегляди
Продовження "Диявол носить Prada": стало відомо, хто зіграє нового чоловіка головної редакторки Міранди Прістлі17 серпня, 07:47 • 34769 перегляди
У США жінка знайшла в алмазному парку білий діамант вартістю майже 30 000 доларів PhotoVideo16 серпня, 07:05 • 69955 перегляди
Рекордний марсіанський метеорит за $5,3 млн і його продаж спровокував міжнародний скандал16 серпня, 03:37 • 58285 перегляди
Актор Том Круз відмовився від запрошення Трампа на вручення Премії Центру Кеннеді15 серпня, 20:50 • 125526 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Шахед-136
Долар США
Нафта

Ібіца стикається з житловою кризою на тлі зростання орендної плати

Київ • УНН

 • 354 перегляди

Ібіца стикається з житловою кризою на тлі зростання орендної плати, що змушує місцевих жителів та сезонних робітників жити в несанкціонованих таборах. Середня орендна плата на острові досягла 33,7 євро за квадратний метр, що значно перевищує національну мінімальну заробітну плату.

Ібіца стикається з житловою кризою на тлі зростання орендної плати
ibiza-spotlight.com

Іспанський острів вечірок Ібіца страждає від житлової кризи на тлі зростання орендної плати, повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як пише видання, за клубною сценою та пляжами Ібіци житлова криза змусила багатьох місцевих жителів та сезонних робітників ділити тісні квартири, їздити на роботу з-за меж острова або зупинятися в наметах та будинках на колесах у несанкціонованих таборах.

Проблеми Ібіци відображають ширшу проблему в Іспанії, де брак доступного житла в містах та популярних прибережних напрямках викликав протести з вимогою контролю орендної плати та засудженням надмірного туризму. Активісти звинувачують орендодавців у тому, що вони надають перевагу короткостроковій туристичній оренді перед менш прибутковою тривалою орендою.

За даними місцевої влади за минулий рік, на Ібіці майже 800 людей вдалися до життя в імпровізованих поселеннях, і ці дані не включають приблизно 200 осіб, які жили в хатинах, наметах та фургонах у таборі "Can Rovi 2" до виселення минулого місяця.

"Острів – це рай, найкрасивіше місце, яке я коли-небудь бачив. Але в нього є зворотний бік", - сказав Херонімо Діана, 50-річний технік з водопостачання з Аргентини, який зупинився в Can Rovi 2.

Звичайна місячна орендна плата поглинула б більшу частину його зарплати в 1800 євро, сказав Діана.

Середня орендна плата на Ібіці досягла піку в 33,7 євро за квадратний метр у липні минулого року, що на 23% більше, ніж у липні 2023 року, згідно з даними веб-сайту нерухомості Idealista. Це приблизно 1500 євро (1756 доларів США) за невелику однокімнатну квартиру. Національна мінімальна заробітна плата в Іспанії становить 1381 євро на місяць.

За даними регіонального інституту статистики, Ібіца прийняла 3,28 мільйона туристів у 2024 році, 76% з яких були з-за меж Іспанії, тоді як населення острова досягло рекордних 161 485 осіб.

У США на оренду житла витрачають тижневу зарплату, а в деяких містах - дохід за два тижні26.07.25, 14:19 • 4918 переглядiв

Юлія Шрамко

Новини СвітуНаші за кордономНерухомість
Ібіса
Євро
Долар США
Reuters
Аргентина
Іспанія