Эксклюзив
08:34 • 18894 просмотра
Шуфрич и Кузьминых: что общего в деле о госизмене и взяточничестве
08:23 • 25910 просмотра
Европейские страны ограничивают покупку недвижимости гражданами рф: какие страны в списке
18 августа, 03:44 • 21304 просмотра
Трамп: Зеленский может почти немедленно закончить войну с Россией, если захочет
17 августа, 18:51 • 41290 просмотра
Коалиция желающих готова разместить силы сдерживания в Украине и взять под защиту небо и море - заявление
Эксклюзив
17 августа, 10:14 • 58892 просмотра
В Александрии на Кировоградщине женщина случайно переехала дочь
Эксклюзив
17 августа, 07:17 • 108686 просмотра
Переломная неделя: что ждет все знаки Зодиака 18–24 августа
16 августа, 12:47 • 145450 просмотра
Имеем успехи на чрезвычайно сложных участках под Добропольем и Покровском: Зеленский провел заседание Ставки
Эксклюзив
16 августа, 10:46 • 91069 просмотра
Саммит Трампа и путина на Аляске: что изменилось для Украины
16 августа, 09:52 • 88261 просмотра
Лидеры Европы сделали заявление после разговора с Зеленским и Трампом о саммите на Аляске: что сказали о территориях и гарантиях безопасности
16 августа, 08:59 • 68369 просмотра
Зеленский в понедельник прибудет в Белый дом, затем возможна встреча с путиным - Трамп
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Ибица сталкивается с жилищным кризисом на фоне роста арендной платы

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Ибица сталкивается с жилищным кризисом на фоне роста арендной платы, что вынуждает местных жителей и сезонных рабочих жить в несанкционированных лагерях. Средняя арендная плата на острове достигла 33,7 евро за квадратный метр, что значительно превышает национальную минимальную заработную плату.

Ибица сталкивается с жилищным кризисом на фоне роста арендной платы
ibiza-spotlight.com

Испанский остров вечеринок Ибица страдает от жилищного кризиса на фоне роста арендной платы, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Как пишет издание, за кулисами клубной сцены и пляжев Ибицы жилищный кризис вынудил многих местных жителей и сезонных рабочих делить тесные квартиры, ездить на работу из-за пределов острова или останавливаться в палатках и домах на колесах в несанкционированных лагерях.

Проблемы Ибицы отражают более широкую проблему в Испании, где нехватка доступного жилья в городах и популярных прибрежных направлениях вызвала протесты с требованием контроля арендной платы и осуждением чрезмерного туризма. Активисты обвиняют арендодателей в том, что они отдают предпочтение краткосрочной туристической аренде перед менее прибыльной длительной арендой.

По данным местных властей за прошлый год, на Ибице почти 800 человек прибегли к жизни в импровизированных поселениях, и эти данные не включают примерно 200 человек, которые жили в хижинах, палатках и фургонах в лагере "Can Rovi 2" до выселения в прошлом месяце.

"Остров – это рай, самое красивое место, которое я когда-либо видел. Но у него есть обратная сторона", - сказал Херонимо Диана, 50-летний техник по водоснабжению из Аргентины, который остановился в Can Rovi 2.

Обычная месячная арендная плата поглотила бы большую часть его зарплаты в 1800 евро, сказал Диана.

Средняя арендная плата на Ибице достигла пика в 33,7 евро за квадратный метр в июле прошлого года, что на 23% больше, чем в июле 2023 года, согласно данным веб-сайта недвижимости Idealista. Это примерно 1500 евро (1756 долларов США) за небольшую однокомнатную квартиру. Национальная минимальная заработная плата в Испании составляет 1381 евро в месяц.

По данным регионального института статистики, Ибица приняла 3,28 миллиона туристов в 2024 году, 76% из которых были из-за пределов Испании, тогда как население острова достигло рекордных 161 485 человек.

В США на аренду жилья тратят недельную зарплату, а в некоторых городах - доход за две недели26.07.25, 14:19 • 4918 просмотров

Юлия Шрамко

Новости МираНаши за границейНедвижимость
Ибица
Евро
Доллар США
Reuters
Аргентина
Испания