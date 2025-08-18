Ибица сталкивается с жилищным кризисом на фоне роста арендной платы
Ибица сталкивается с жилищным кризисом на фоне роста арендной платы, что вынуждает местных жителей и сезонных рабочих жить в несанкционированных лагерях. Средняя арендная плата на острове достигла 33,7 евро за квадратный метр, что значительно превышает национальную минимальную заработную плату.
Испанский остров вечеринок Ибица страдает от жилищного кризиса на фоне роста арендной платы, сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Как пишет издание, за кулисами клубной сцены и пляжев Ибицы жилищный кризис вынудил многих местных жителей и сезонных рабочих делить тесные квартиры, ездить на работу из-за пределов острова или останавливаться в палатках и домах на колесах в несанкционированных лагерях.
Проблемы Ибицы отражают более широкую проблему в Испании, где нехватка доступного жилья в городах и популярных прибрежных направлениях вызвала протесты с требованием контроля арендной платы и осуждением чрезмерного туризма. Активисты обвиняют арендодателей в том, что они отдают предпочтение краткосрочной туристической аренде перед менее прибыльной длительной арендой.
По данным местных властей за прошлый год, на Ибице почти 800 человек прибегли к жизни в импровизированных поселениях, и эти данные не включают примерно 200 человек, которые жили в хижинах, палатках и фургонах в лагере "Can Rovi 2" до выселения в прошлом месяце.
"Остров – это рай, самое красивое место, которое я когда-либо видел. Но у него есть обратная сторона", - сказал Херонимо Диана, 50-летний техник по водоснабжению из Аргентины, который остановился в Can Rovi 2.
Обычная месячная арендная плата поглотила бы большую часть его зарплаты в 1800 евро, сказал Диана.
Средняя арендная плата на Ибице достигла пика в 33,7 евро за квадратный метр в июле прошлого года, что на 23% больше, чем в июле 2023 года, согласно данным веб-сайта недвижимости Idealista. Это примерно 1500 евро (1756 долларов США) за небольшую однокомнатную квартиру. Национальная минимальная заработная плата в Испании составляет 1381 евро в месяц.
По данным регионального института статистики, Ибица приняла 3,28 миллиона туристов в 2024 году, 76% из которых были из-за пределов Испании, тогда как население острова достигло рекордных 161 485 человек.
