Ексклюзив
09:50
Акціонерів банку "Конкорд" позбавили доступу до правосуддя - юристи
09:30
"Приєднання територій не є кінцевою метою путіна": Подоляк вказав на єдиний шлях до сталого миру
09:00
"Підтримуємо рішучість Трампа і маємо вийти на позиції, що не дадуть рф обманути світ": Зеленський подякував лідерам Європи і розкрив плани росії
08:17
"Інфільтрація не означає отримати під контроль території": ОТУ "Донецьк" заявило про оборонні бої і знищення ворога, що просочується
06:06
Війська рф завдали ракетний удар по навчальному підрозділу ЗСУ, відомо про загиблого та 11 поранених - Сухопутні війська
05:29
Лідери ЄС перед зустріччю Трампа і путіна зробили заяву щодо України
Ексклюзив
11 серпня, 16:37
ВТМ без міфів: як власні бренди ліків аптек знижують ціни та зберігають якість
Ексклюзив
11 серпня, 14:46
Небезпечна правова колізія: що не так з рішенням Верховного Суду щодо банку "Конкорд"
11 серпня, 12:35
Персеїди 2025: як побачити метеорний дощ року попри яскравий Місяць
Ексклюзив
11 серпня, 10:23
"Хто ж як не вони, якщо вони унікальні" − Ніна Южаніна про перспективи резидентства авіаційних підприємств у Defence City
"Як у януковича": угорський прем'єр Орбан збудував резиденцію з підігрівом доріг та зоопарком, деталі скандалу

Київ • УНН

 • 1032 перегляди

Депутат Акош Хадхазі оприлюднив фото недобудованого маєтку Віктора Орбана, що має пальмовий сад та приватний зоопарк. На території виявлено підігрів доріг та підземний коридор, а ЗМІ порівнюють резиденцію з "Межигір'ям".

"Як у януковича": угорський прем'єр Орбан збудував резиденцію з підігрівом доріг та зоопарком, деталі скандалу

Угорський депутат Акош Хадхазі опублікував фото недобудованого маєтку прем'єр-міністра Віктора Орбана з пальмовим садом і приватним зоопарком. Це викликало обурення і скандал в угорському суспільстві, повідомляє УНН з посиланням на публікацію депутата у Facebook.

Деталі

Маєток Орбана розташований у Хатванпуcті. За словами самого прем'єр-міністра, це "ферма його батька, яка навіть не закінчена", тоді як міністр, відповідальний за канцелярію прем'єр-міністра, Гергей Гуяш заявив, що це є "маєток".

Депутат опублікував фото, зроблені чотири року одним з робітників. Пізніше він звільнився, бо йому "стало гидко працювати тут". З того часу у будівельників відбирають телефони і погрожують їм, зазначив Хадхазі.

На фото можна побачити нагрівальний кабель, встановлений під дорожнім покриттям парку. Це робилось для того, щоб Орбану і членам його родини не довелось розгрібати сніг, що випав. Також на фото видно підземний коридор, викладений цеглою, що з'єднує будівлі.

Тим часом угорські ЗМІ прирівняли атмосферу резиденції Орбана з резиденцією "Межигір’я" під час президентства віктора януковича в Україні. Повідомляється, що одна жінка заохочувала свого п'ятирічного сина обійти щонайменше двокілометрову чергу автомобілів, кажучи: "Ходімо, подивимося на зебри!".

За даними угорських ЗМІ, екзотичних тварин - зебр, буйволів і антилоп - на території маєтку Орбана було так багато, що їх було важко відігнати.

Крім того, повідомляється, що  будівельники за наказом Орбана знесли класицистичні пам'ятки архітектури, з метою звести на їхньому місці резиденцію прем'єр-міністра.

Нагадаємо

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна зупинила вступ України до Європейського Союзу. За його словами, вступ України до ЄС неминуче "втягне" Угорщину у війну з росією.

Євген Устименко

СуспільствоПолітикаНовини Світу
Європейський Союз
Україна
Віктор Орбан