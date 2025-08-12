Угорський депутат Акош Хадхазі опублікував фото недобудованого маєтку прем'єр-міністра Віктора Орбана з пальмовим садом і приватним зоопарком. Це викликало обурення і скандал в угорському суспільстві, повідомляє УНН з посиланням на публікацію депутата у Facebook.

Деталі

Маєток Орбана розташований у Хатванпуcті. За словами самого прем'єр-міністра, це "ферма його батька, яка навіть не закінчена", тоді як міністр, відповідальний за канцелярію прем'єр-міністра, Гергей Гуяш заявив, що це є "маєток".

Депутат опублікував фото, зроблені чотири року одним з робітників. Пізніше він звільнився, бо йому "стало гидко працювати тут". З того часу у будівельників відбирають телефони і погрожують їм, зазначив Хадхазі.

На фото можна побачити нагрівальний кабель, встановлений під дорожнім покриттям парку. Це робилось для того, щоб Орбану і членам його родини не довелось розгрібати сніг, що випав. Також на фото видно підземний коридор, викладений цеглою, що з'єднує будівлі.

Тим часом угорські ЗМІ прирівняли атмосферу резиденції Орбана з резиденцією "Межигір’я" під час президентства віктора януковича в Україні. Повідомляється, що одна жінка заохочувала свого п'ятирічного сина обійти щонайменше двокілометрову чергу автомобілів, кажучи: "Ходімо, подивимося на зебри!".

За даними угорських ЗМІ, екзотичних тварин - зебр, буйволів і антилоп - на території маєтку Орбана було так багато, що їх було важко відігнати.

Крім того, повідомляється, що будівельники за наказом Орбана знесли класицистичні пам'ятки архітектури, з метою звести на їхньому місці резиденцію прем'єр-міністра.

Нагадаємо

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявляв, що його країна зупинила вступ України до Європейського Союзу. За його словами, вступ України до ЄС неминуче "втягне" Угорщину у війну з росією.