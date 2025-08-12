Венгерский депутат Акош Хадхази опубликовал фотографии недостроенного поместья премьер-министра Виктора Орбана с пальмовым садом и частным зоопарком. Это вызвало возмущение и скандал в венгерском обществе, сообщает УНН со ссылкой на публикацию депутата в Facebook.

Подробности

Поместье Орбана расположено в Хатванпусте. По словам самого премьер-министра, это "ферма его отца, которая даже не закончена", тогда как министр, ответственный за канцелярию премьер-министра, Гергей Гуяш заявил, что это "поместье".

Депутат опубликовал фотографии, сделанные четыре года назад одним из рабочих. Позже он уволился, потому что ему "стало противно здесь работать". С тех пор у строителей отбирают телефоны и угрожают им, отметил Хадхази.

На фото можно увидеть нагревательный кабель, установленный под дорожным покрытием парка. Это делалось для того, чтобы Орбану и членам его семьи не пришлось разгребать выпавший снег. Также на фото виден подземный коридор, выложенный кирпичом, соединяющий здания.

Тем временем венгерские СМИ сравнили атмосферу резиденции Орбана с резиденцией "Межигорье" во время президентства Виктора Януковича в Украине. Сообщается, что одна женщина поощряла своего пятилетнего сына обойти по меньшей мере двухкилометровую очередь автомобилей, говоря: "Пойдем, посмотрим на зебр!"

По данным венгерских СМИ, экзотических животных — зебр, буйволов и антилоп — на территории поместья Орбана было так много, что их было трудно отогнать.

Кроме того, сообщается, что строители по приказу Орбана снесли классицистические памятники архитектуры с целью возвести на их месте резиденцию премьер-министра.

Напомним

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна остановила вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, вступление Украины в ЕС неизбежно "втянет" Венгрию в войну с Россией.