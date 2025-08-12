$41.450.06
48.200.00
ukenru
09:30 • 500 просмотра
«Присоединение территорий не является конечной целью Путина»: Подоляк указал на единственный путь к устойчивому миру
09:00 • 1518 просмотра
"Поддерживаем решимость Трампа и должны выйти на позиции, что не дадут рф обмануть мир": Зеленский поблагодарил лидеров Европы и раскрыл планы россии
06:06 • 9428 просмотра
Войска рф нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ, известно о погибшем и 11 раненых - Сухопутные войска
05:29 • 16605 просмотра
Лидеры ЕС перед встречей Трампа и путина сделали заявление по Украине
Эксклюзив
11 августа, 16:37 • 77028 просмотра
СТМ без мифов: как собственные бренды лекарств аптек снижают цены и сохраняют качество
Эксклюзив
11 августа, 14:46 • 124885 просмотра
Опасная правовая коллизия: что не так с решением Верховного Суда по банку "Конкорд"
11 августа, 12:35 • 176914 просмотра
Персеиды 2025: как увидеть метеорный дождь года, несмотря на яркую ЛунуPhoto
Эксклюзив
11 августа, 10:23 • 128798 просмотра
"Кто же как не они, если они уникальны" − Нина Южанина о перспективах резидентства авиационных предприятий в Defence City
Эксклюзив
11 августа, 09:52 • 93044 просмотра
Прокуратура будет выяснять, законно ли закрыли дело главного юриста НБУ ЗимыPhoto
Эксклюзив
11 августа, 07:41 • 132834 просмотра
Возобновление деятельности аэропортов в Украине: в министерстве развития общин назвали условияPhoto
"Как у януковича": венгерский премьер Орбан построил резиденцию с подогревом дорог и зоопарком, детали скандала

Киев • УНН

 • 780 просмотра

Депутат Акош Хадхази обнародовал фото недостроенного поместья Виктора Орбана, которое имеет пальмовый сад и частный зоопарк. На территории обнаружен подогрев дорог и подземный коридор, а СМИ сравнивают резиденцию с "Межигорьем".

"Как у януковича": венгерский премьер Орбан построил резиденцию с подогревом дорог и зоопарком, детали скандала

Венгерский депутат Акош Хадхази опубликовал фотографии недостроенного поместья премьер-министра Виктора Орбана с пальмовым садом и частным зоопарком. Это вызвало возмущение и скандал в венгерском обществе, сообщает УНН со ссылкой на публикацию депутата в Facebook.

Подробности

Поместье Орбана расположено в Хатванпусте. По словам самого премьер-министра, это "ферма его отца, которая даже не закончена", тогда как министр, ответственный за канцелярию премьер-министра, Гергей Гуяш заявил, что это "поместье".

Депутат опубликовал фотографии, сделанные четыре года назад одним из рабочих. Позже он уволился, потому что ему "стало противно здесь работать". С тех пор у строителей отбирают телефоны и угрожают им, отметил Хадхази.

На фото можно увидеть нагревательный кабель, установленный под дорожным покрытием парка. Это делалось для того, чтобы Орбану и членам его семьи не пришлось разгребать выпавший снег. Также на фото виден подземный коридор, выложенный кирпичом, соединяющий здания.

Тем временем венгерские СМИ сравнили атмосферу резиденции Орбана с резиденцией "Межигорье" во время президентства Виктора Януковича в Украине. Сообщается, что одна женщина поощряла своего пятилетнего сына обойти по меньшей мере двухкилометровую очередь автомобилей, говоря: "Пойдем, посмотрим на зебр!"

По данным венгерских СМИ, экзотических животных — зебр, буйволов и антилоп — на территории поместья Орбана было так много, что их было трудно отогнать.

Кроме того, сообщается, что строители по приказу Орбана снесли классицистические памятники архитектуры с целью возвести на их месте резиденцию премьер-министра.

Напомним

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявлял, что его страна остановила вступление Украины в Европейский Союз. По его словам, вступление Украины в ЕС неизбежно "втянет" Венгрию в войну с Россией.

Евгений Устименко

ОбществополитикаНовости Мира
Европейский Союз
Украина
Виктор Орбан