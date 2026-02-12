ГУР закликає виробників "шахедів" передавати дані про розробку дронів

Головне управління розвідки Міноборони України звернулося до працівників російських підприємств, які виробляють ударні безпілотники типу "Shahed". Нагадуючи їм про персональну відповідальність за терор і запропонувало безпечний спосіб припинити співучасть у воєнних злочинах. Про це ГУР повідомило у Telegram, пише УНН.

У розвідці зазначають, що від початку повномасштабного вторгнення росія випустила по Україні понад 120 000 "шахедів". Ці дрони атакують житлові квартали, лікарні та школи, вбиваючи цивільних і залишаючи мільйони людей без світла та тепла.

Воєнна розвідка наголосила, що кожен, хто збирає ці безпілотники, налаштовує електроніку або постачає компоненти, стає співучасником убивств. ГУР уже володіє інформацією про всі виробничі майданчики, зокрема, в особливій економічній зоні "Алабуга" у Татарстані.

Аби уникнути відповідальності та допомогти зупинити агресію, працівникам заводів пропонують передавати важливу інформацію через Головний бот розвідки. ГУР гарантує прямий, безпечний та анонімний зв’язок.

Розвідку цікавлять такі дані:

Воєнна розвідка України має підтверджений досвід успішної взаємодії з громадянами російської федерації, які, усвідомивши відповідальність за війну, вийшли на прямий і безпечний звʼязок з ГУР та цим зберегли власне життя