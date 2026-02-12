Главное управление разведки Минобороны Украины обратилось к работникам российских предприятий, производящих ударные беспилотники типа "Shahed". Напоминая им о персональной ответственности за террор и предложило безопасный способ прекратить соучастие в военных преступлениях. Об этом ГУР сообщило в Telegram, пишет УНН.

В разведке отмечают, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 120 000 "шахедов". Эти дроны атакуют жилые кварталы, больницы и школы, убивая гражданских и оставляя миллионы людей без света и тепла.

Военная разведка подчеркнула, что каждый, кто собирает эти беспилотники, настраивает электронику или поставляет компоненты, становится соучастником убийств. ГУР уже владеет информацией обо всех производственных площадках, в частности, в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.

Чтобы избежать ответственности и помочь остановить агрессию, работникам заводов предлагают передавать важную информацию через Главный бот разведки. ГУР гарантирует прямую, безопасную и анонимную связь.

Разведку интересуют следующие данные:

Военная разведка Украины имеет подтвержденный опыт успешного взаимодействия с гражданами Российской Федерации, которые, осознав ответственность за войну, вышли на прямую и безопасную связь с ГУР и этим сохранили собственную жизнь