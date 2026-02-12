$43.030.06
Эксклюзив
16:21 • 1694 просмотра
Кто такой зоопсихолог и когда животному действительно нужен специалист по поведению
Эксклюзив
16:03 • 3992 просмотра
В столовой ВР начались проверки после подозрений об отравлении нардепов
14:09 • 10318 просмотра
Зеленский наградил скелетониста Гераскевича орденом Свободы за гражданское мужество
13:47 • 14382 просмотра
Умеров заявил, что украинские компании получили разрешения на экспорт оружия
Эксклюзив
11:56 • 16282 просмотра
Мирные переговоры между Украиной и россией - когда ожидать прекращения огня
Эксклюзив
11:18 • 19437 просмотра
Клиника Odrex в центре нового скандала: правоохранители расследуют самовольный захват земли
12 февраля, 09:49 • 21497 просмотра
Генштаб подтвердил поражение арсенала ГРАУ ракетами "Фламинго" и предприятия ОПК рф
12 февраля, 09:16 • 27854 просмотра
Украинец Гераскевич назвал "ценой достоинства" дисквалификацию МОК на Олимпиаде-2026Photo
12 февраля, 08:30 • 73801 просмотра
Олимпиада-2026: МОК официально сообщил о дисквалификации Гераскевича
Эксклюзив
11 февраля, 19:42 • 48978 просмотра
Списание тысяч гривен чаевых: в Glovo заявили о техническом сбое, деньги обещают вернуть
Графики отключений электроэнергии
ГУР призывает производителей "шахедов" передавать данные о разработке дронов

Киев • УНН

 • 1106 просмотра

ГУР обратилось к работникам российских предприятий, производящих "шахеды", призывая их передавать информацию о дронах. Разведка гарантирует анонимность и безопасность, предлагая избежать ответственности за соучастие в военных преступлениях.

ГУР призывает производителей "шахедов" передавать данные о разработке дронов

Главное управление разведки Минобороны Украины обратилось к работникам российских предприятий, производящих ударные беспилотники типа "Shahed". Напоминая им о персональной ответственности за террор и предложило безопасный способ прекратить соучастие в военных преступлениях. Об этом ГУР сообщило в Telegram, пишет УНН.

Детали

В разведке отмечают, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 120 000 "шахедов". Эти дроны атакуют жилые кварталы, больницы и школы, убивая гражданских и оставляя миллионы людей без света и тепла.

Военная разведка подчеркнула, что каждый, кто собирает эти беспилотники, настраивает электронику или поставляет компоненты, становится соучастником убийств. ГУР уже владеет информацией обо всех производственных площадках, в частности, в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.

Чтобы избежать ответственности и помочь остановить агрессию, работникам заводов предлагают передавать важную информацию через Главный бот разведки. ГУР гарантирует прямую, безопасную и анонимную связь.

Разведку интересуют следующие данные:

  • технические характеристики и объемы производства;
    • поставщики иностранных компонентов;
      • места складирования готовой продукции;
        • маршруты транспортировки дронов к границам Украины.

          Военная разведка Украины имеет подтвержденный опыт успешного взаимодействия с гражданами Российской Федерации, которые, осознав ответственность за войну, вышли на прямую и безопасную связь с ГУР и этим сохранили собственную жизнь

          - говорится в сообщении.

          Напомним

          ГУР обнародовало данные 21 российского предприятия, задействованного в разработке и производстве беспилотных систем, которые РФ использует в войне против Украины. Более половины этих компаний до сих пор не находятся под санкциями.

          Ольга Розгон

