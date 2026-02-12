ГУР призывает производителей "шахедов" передавать данные о разработке дронов
Главное управление разведки Минобороны Украины обратилось к работникам российских предприятий, производящих ударные беспилотники типа "Shahed". Напоминая им о персональной ответственности за террор и предложило безопасный способ прекратить соучастие в военных преступлениях. Об этом ГУР сообщило в Telegram, пишет УНН.
В разведке отмечают, что с начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по Украине более 120 000 "шахедов". Эти дроны атакуют жилые кварталы, больницы и школы, убивая гражданских и оставляя миллионы людей без света и тепла.
Военная разведка подчеркнула, что каждый, кто собирает эти беспилотники, настраивает электронику или поставляет компоненты, становится соучастником убийств. ГУР уже владеет информацией обо всех производственных площадках, в частности, в особой экономической зоне "Алабуга" в Татарстане.
Чтобы избежать ответственности и помочь остановить агрессию, работникам заводов предлагают передавать важную информацию через Главный бот разведки. ГУР гарантирует прямую, безопасную и анонимную связь.
Разведку интересуют следующие данные:
- технические характеристики и объемы производства;
- поставщики иностранных компонентов;
- места складирования готовой продукции;
- маршруты транспортировки дронов к границам Украины.
Военная разведка Украины имеет подтвержденный опыт успешного взаимодействия с гражданами Российской Федерации, которые, осознав ответственность за войну, вышли на прямую и безопасную связь с ГУР и этим сохранили собственную жизнь
ГУР обнародовало данные 21 российского предприятия, задействованного в разработке и производстве беспилотных систем, которые РФ использует в войне против Украины. Более половины этих компаний до сих пор не находятся под санкциями.