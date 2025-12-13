ГУР показало ексклюзивні кадри штурму на Покровському напрямку
Київ • УНН
ГУР МО України опублікувало кадри штурмових дій спецпризначенців на Покровському напрямку в листопаді 2025 року. Операція покращила тактичне становище Сил безпеки та оборони України.
Головне управління розвідки Міноборони України показало ексклюзивні кадри штурмових дій спецпризначенців ГУР на Покровському напрямку у листопаді, коли внаслідок штурму було поліпшено тактичне становище, пише УНН.
Деталі
"Покровський напрямок - ексклюзивні кадри штурмових дій спецпризначенців ГУР. Штурм будівлі, де засіли російські загарбники, зачистка окопів, збиття ворожого дрона, ювелірна робота операторів FPV, медична допомога пораненому", - ідеться у підписі до відео бойової роботи воїнів "6-го загону спеціальних дій" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України.
Повідомляється, що на відео - "епізоди здійсненої в листопаді 2025 року операції на Покровському напрямку фронту, в якій брали участь спецпідрозділи ГУР".
"Внаслідок штурму та зачистки визначених ділянок фронту було поліпшено тактичне становище підрозділів Сил безпеки та оборони України, які тримають оборону Покровсько-Мирноградської агломерації", - сказано у повідомленні ГУР.
