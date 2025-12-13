$42.270.00
13 грудня, 01:49 • 12188 перегляди
Спецпосланець США Віткофф зустрінеться із Зеленським і європейськими лідерами в Берліні - WSJ
12 грудня, 21:33 • 25060 перегляди
Запланована на 13 грудня зустріч у Парижі щодо України не відбудеться - RMF24
12 грудня, 18:15 • 31429 перегляди
ЄС ухвалив рішення про безстрокове заморожування активів росії
Ексклюзив
12 грудня, 17:00 • 29385 перегляди
Сирів їдять найменше у Європі: яким молочним продуктам надають перевагу українці
12 грудня, 13:33 • 34021 перегляди
Новий Трудовий кодекс доопрацьовано та готується до розгляду: чого очікувати
Ексклюзив
12 грудня, 13:09 • 39625 перегляди
Гібридна війна: навіщо росія знищує фармацевтичну інфраструктуру та провокує дефіцит ліків в Україні
Ексклюзив
12 грудня, 13:07 • 44662 перегляди
Ціни на вершкове масло падають, склади переповнені: що відбувається на молочному ринку України і які прогнози
Ексклюзив
12 грудня, 11:47 • 51586 перегляди
У що інвестують жінки нового покоління: від технологій до розкоші
12 грудня, 11:37 • 39821 перегляди
За кожним прийду особисто: Генпрокурор Кравченко не збирається у відставку і знає, хто працює проти нього
12 грудня, 10:25 • 24975 перегляди
Повноваження СБУ розширяться: Зеленський підписав закон
ГУР показало ексклюзивні кадри штурму на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 390 перегляди

ГУР МО України опублікувало кадри штурмових дій спецпризначенців на Покровському напрямку в листопаді 2025 року. Операція покращила тактичне становище Сил безпеки та оборони України.

ГУР показало ексклюзивні кадри штурму на Покровському напрямку

Головне управління розвідки Міноборони України показало ексклюзивні кадри штурмових дій спецпризначенців ГУР на Покровському напрямку у листопаді, коли внаслідок штурму було поліпшено тактичне становище, пише УНН.

Деталі

"Покровський напрямок - ексклюзивні кадри штурмових дій спецпризначенців ГУР. Штурм будівлі, де засіли російські загарбники, зачистка окопів, збиття ворожого дрона, ювелірна робота операторів FPV, медична допомога пораненому", - ідеться у підписі до відео бойової роботи воїнів "6-го загону спеціальних дій" у складі "Спецпідрозділу Тимура" ГУР МО України.

Повідомляється, що на відео - "епізоди здійсненої в листопаді 2025 року операції на Покровському напрямку фронту, в якій брали участь спецпідрозділи ГУР".

"Внаслідок штурму та зачистки визначених ділянок фронту було поліпшено тактичне становище підрозділів Сил безпеки та оборони України, які тримають оборону Покровсько-Мирноградської агломерації", - сказано у повідомленні ГУР.

Сирський про Покровський напрямок: рф намагається посилити тиск на оборонні позиції, перекидає додаткові резерви13.12.25, 09:39 • 1380 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Війна в Україні
