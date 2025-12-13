$42.270.00
ukenru
13 декабря, 01:49 • 12566 просмотра
Спецпосланник США Уиткофф встретится с Зеленским и европейскими лидерами в Берлине - WSJ
12 декабря, 21:33 • 25999 просмотра
Запланированная на 13 декабря встреча в Париже по Украине не состоится - RMF24
12 декабря, 18:15 • 32416 просмотра
ЕС принял решение о бессрочной заморозке активов россии
Эксклюзив
12 декабря, 17:00 • 30173 просмотра
Сыров едят меньше всего в Европе: каким молочным продуктам отдают предпочтение украинцы
12 декабря, 13:33 • 34658 просмотра
Новый Трудовой кодекс доработан и готовится к рассмотрению: чего ожидать
Эксклюзив
12 декабря, 13:09 • 39928 просмотра
Гибридная война: зачем Россия уничтожает фармацевтическую инфраструктуру и провоцирует дефицит лекарств в Украине
Эксклюзив
12 декабря, 13:07 • 45388 просмотра
Цены на сливочное масло падают, склады переполнены: что происходит на молочном рынке Украины и какие прогнозы
Эксклюзив
12 декабря, 11:47 • 52193 просмотра
Во что инвестируют женщины нового поколения: от технологий до роскоши
12 декабря, 11:37 • 40048 просмотра
За каждым приду лично: Генпрокурор Кравченко не собирается в отставку и знает, кто работает против него
12 декабря, 10:25 • 24993 просмотра
Полномочия СБУ расширятся: Зеленский подписал закон
Эксклюзивы
ГУР показало эксклюзивные кадры штурма на Покровском направлении

Киев • УНН

 • 700 просмотра

ГУР МО Украины опубликовало кадры штурмовых действий спецназовцев на Покровском направлении в ноябре 2025 года. Операция улучшила тактическое положение Сил безопасности и обороны Украины.

ГУР показало эксклюзивные кадры штурма на Покровском направлении

Главное управление разведки Минобороны Украины показало эксклюзивные кадры штурмовых действий спецназовцев ГУР на Покровском направлении в ноябре, когда в результате штурма было улучшено тактическое положение, пишет УНН.

Детали

"Покровское направление - эксклюзивные кадры штурмовых действий спецназовцев ГУР. Штурм здания, где засели российские захватчики, зачистка окопов, сбитие вражеского дрона, ювелирная работа операторов FPV, медицинская помощь раненому", - говорится в подписи к видео боевой работы воинов "6-го отряда специальных действий" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.

Сообщается, что на видео - "эпизоды осуществленной в ноябре 2025 года операции на Покровском направлении фронта, в которой принимали участие спецподразделения ГУР".

"В результате штурма и зачистки определенных участков фронта было улучшено тактическое положение подразделений Сил безопасности и обороны Украины, которые держат оборону Покровско-Мирноградской агломерации", - сказано в сообщении ГУР.

Сырский о Покровском направлении: РФ пытается усилить давление на оборонительные позиции, перебрасывает дополнительные резервы13.12.25, 09:39 • 1470 просмотров

Юлия Шрамко

