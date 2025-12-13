ГУР показало эксклюзивные кадры штурма на Покровском направлении
Киев • УНН
ГУР МО Украины опубликовало кадры штурмовых действий спецназовцев на Покровском направлении в ноябре 2025 года. Операция улучшила тактическое положение Сил безопасности и обороны Украины.
Главное управление разведки Минобороны Украины показало эксклюзивные кадры штурмовых действий спецназовцев ГУР на Покровском направлении в ноябре, когда в результате штурма было улучшено тактическое положение, пишет УНН.
Детали
"Покровское направление - эксклюзивные кадры штурмовых действий спецназовцев ГУР. Штурм здания, где засели российские захватчики, зачистка окопов, сбитие вражеского дрона, ювелирная работа операторов FPV, медицинская помощь раненому", - говорится в подписи к видео боевой работы воинов "6-го отряда специальных действий" в составе "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины.
Сообщается, что на видео - "эпизоды осуществленной в ноябре 2025 года операции на Покровском направлении фронта, в которой принимали участие спецподразделения ГУР".
"В результате штурма и зачистки определенных участков фронта было улучшено тактическое положение подразделений Сил безопасности и обороны Украины, которые держат оборону Покровско-Мирноградской агломерации", - сказано в сообщении ГУР.
