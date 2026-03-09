"Гул "шахедів" нагадує": Сибіга пояснив допомогу з захистом на Близькому Сході і очікування від партнерів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав війну в Україні та війну на Близькому Сході двома театрами однієї війни, на тлі того, як режими в москві та Тегерані нерозривно пов'язані між собою, і пояснив допомогу з захистом країнам Перської затоки, пише УНН.

Той самий смертельний гул "Шахедів" над Україною та над регіоном Затоки нагадує нам, що події в Європі та на Близькому Сході не є ізольованими одна від одної. Насправді війна проти іранського режиму та оборона України від російської агресії є двома театрами однієї війни. Режими в москві та Тегерані нерозривно пов’язані між собою: вони співпрацюють, обмінюються ресурсами, зброєю та технологіями

Вони, вів далі міністр, "становлять однакову загрозу для України, Європи, Сполучених Штатів і держав Затоки".

"Тому ефективна оборона від них також має бути колективною. В Україні ми це розуміємо - саме тому активно ділимося своїм досвідом, щоб захищати життя не лише у нашій країні, а й на Близькому Сході", - наголосив голова МЗС.

Ми очікуємо такого ж реалістичного підходу від наших партнерів. Потрібні рішучі дії проти спільних загроз як в Україні, так і в регіоні Затоки. Це не вибір "або-або". Посилення захисту життя на цьому глобальному фронті зміцнює безпеку всіх