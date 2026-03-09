$43.730.0850.540.36
ukenru
06:12 • 10815 перегляди
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії
8 березня, 19:46 • 31341 перегляди
На Волині група осіб напала на авто ТЦК та силоміць звільнила військовозобов’язаного
8 березня, 14:42 • 54561 перегляди
Гороскоп на 9-15 березня попереджає про наслідки коридору затемнень
8 березня, 12:28 • 85565 перегляди
Міжнародний жіночий день 8 березня - історія, значення та виклики сучасності
8 березня, 11:12 • 50605 перегляди
Сили оборони уразили “Панцирь-С1”, десантний катер та пункти управління ворогаPhoto
8 березня, 08:41 • 44413 перегляди
Річниця корпусу "Азов" - бійці отримали нагороди і відзнаки Photo
8 березня, 08:15 • 33191 перегляди
"Ваші сила і роль - це не один день" - Зеленський привітав українок з 8 березняPhoto
7 березня, 13:30 • 40724 перегляди
Жінки у війську: про службу, втому, материнство й ціну повернення
7 березня, 12:32 • 82020 перегляди
Як прибрати живіт та зміцнити тіло вдома - поради тренерки
7 березня, 10:22 • 45344 перегляди
Скорочення імпорту пального від європейських країн - чим це загрожує Україні
"Гул "шахедів" нагадує": Сибіга пояснив допомогу з захистом на Близькому Сході і очікування від партнерів

Київ • УНН

 • 484 перегляди

Глава МЗС заявив про нерозривний зв'язок режимів москви та Тегерана через обмін зброєю. Він закликав партнерів до колективної оборони та посилення тиску.

"Гул "шахедів" нагадує": Сибіга пояснив допомогу з захистом на Близькому Сході і очікування від партнерів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав війну в Україні та війну на Близькому Сході двома театрами однієї війни, на тлі того, як режими в москві та Тегерані нерозривно пов'язані між собою, і пояснив допомогу з захистом країнам Перської затоки, пише УНН.

Той самий смертельний гул "Шахедів" над Україною та над регіоном Затоки нагадує нам, що події в Європі та на Близькому Сході не є ізольованими одна від одної. Насправді війна проти іранського режиму та оборона України від російської агресії є двома театрами однієї війни. Режими в москві та Тегерані нерозривно пов’язані між собою: вони співпрацюють, обмінюються ресурсами, зброєю та технологіями

- написав Сибіга у X.

Вони, вів далі міністр, "становлять однакову загрозу для України, Європи, Сполучених Штатів і держав Затоки".

"Тому ефективна оборона від них також має бути колективною. В Україні ми це розуміємо - саме тому активно ділимося своїм досвідом, щоб захищати життя не лише у нашій країні, а й на Близькому Сході", - наголосив голова МЗС.

Ми очікуємо такого ж реалістичного підходу від наших партнерів. Потрібні рішучі дії проти спільних загроз як в Україні, так і в регіоні Затоки. Це не вибір "або-або". Посилення захисту життя на цьому глобальному фронті зміцнює безпеку всіх

- вказав Сибіга.

Міністр зауважив: "Жодного послаблення обмежень проти союзника Ірану - росії. Навпаки, тиск має зростати. Жодних пауз у підтримці України - ця підтримка є інвестицією, яка перетворюється на спільну силу".

"Режими в москві та Тегерані об’єднує те, що вони розуміють лише мову сили", - підкреслив Сибіга.

Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії09.03.26, 08:12 • 10821 перегляд

Юлія Шрамко

