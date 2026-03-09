"Гул "шахедів" нагадує": Сибіга пояснив допомогу з захистом на Близькому Сході і очікування від партнерів
Київ • УНН
Глава МЗС заявив про нерозривний зв'язок режимів москви та Тегерана через обмін зброєю. Він закликав партнерів до колективної оборони та посилення тиску.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга назвав війну в Україні та війну на Близькому Сході двома театрами однієї війни, на тлі того, як режими в москві та Тегерані нерозривно пов'язані між собою, і пояснив допомогу з захистом країнам Перської затоки, пише УНН.
Той самий смертельний гул "Шахедів" над Україною та над регіоном Затоки нагадує нам, що події в Європі та на Близькому Сході не є ізольованими одна від одної. Насправді війна проти іранського режиму та оборона України від російської агресії є двома театрами однієї війни. Режими в москві та Тегерані нерозривно пов’язані між собою: вони співпрацюють, обмінюються ресурсами, зброєю та технологіями
Вони, вів далі міністр, "становлять однакову загрозу для України, Європи, Сполучених Штатів і держав Затоки".
"Тому ефективна оборона від них також має бути колективною. В Україні ми це розуміємо - саме тому активно ділимося своїм досвідом, щоб захищати життя не лише у нашій країні, а й на Близькому Сході", - наголосив голова МЗС.
Ми очікуємо такого ж реалістичного підходу від наших партнерів. Потрібні рішучі дії проти спільних загроз як в Україні, так і в регіоні Затоки. Це не вибір "або-або". Посилення захисту життя на цьому глобальному фронті зміцнює безпеку всіх
Міністр зауважив: "Жодного послаблення обмежень проти союзника Ірану - росії. Навпаки, тиск має зростати. Жодних пауз у підтримці України - ця підтримка є інвестицією, яка перетворюється на спільну силу".
"Режими в москві та Тегерані об’єднує те, що вони розуміють лише мову сили", - підкреслив Сибіга.
Зеленський: Україна направила експертів з дронів для захисту баз США у Йорданії09.03.26, 08:12 • 10821 перегляд