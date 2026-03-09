"Гул "шахедов" напоминает": Сибига объяснил помощь с защитой на Ближнем Востоке и ожидания от партнеров

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига назвал войну в Украине и войну на Ближнем Востоке двумя театрами одной войны, на фоне того, как режимы в Москве и Тегеране неразрывно связаны между собой, и объяснил помощь с защитой странам Персидского залива, пишет УНН.

Тот же смертоносный гул "Шахедов" над Украиной и над регионом Залива напоминает нам, что события в Европе и на Ближнем Востоке не изолированы друг от друга. На самом деле, война против иранского режима и оборона Украины от российской агрессии являются двумя театрами одной войны. Режимы в Москве и Тегеране неразрывно связаны между собой: они сотрудничают, обмениваются ресурсами, оружием и технологиями - написал Сибига в X.

Они, продолжил министр, "представляют одинаковую угрозу для Украины, Европы, Соединенных Штатов и государств Залива".

"Поэтому эффективная оборона от них также должна быть коллективной. В Украине мы это понимаем - именно поэтому активно делимся своим опытом, чтобы защищать жизни не только в нашей стране, но и на Ближнем Востоке", - подчеркнул глава МИД.

Мы ожидаем такого же реалистичного подхода от наших партнеров. Нужны решительные действия против общих угроз как в Украине, так и в регионе Залива. Это не выбор "или-или". Усиление защиты жизни на этом глобальном фронте укрепляет безопасность всех - указал Сибига.

Министр отметил: "Никакого ослабления ограничений против союзника Ирана - России. Наоборот, давление должно расти. Никаких пауз в поддержке Украины - эта поддержка является инвестицией, которая превращается в общую силу".

"Режимы в Москве и Тегеране объединяет то, что они понимают только язык силы", - подчеркнул Сибига.

