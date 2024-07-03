Губернатори-демократи просять Байдена пояснити перспективи виборчої кампанії
Київ • УНН
Губернатори-демократи хочуть, щоб Байден пояснив їм свій поганий виступ на дебатах і перспективи кампанії під час потенційної зустрічі.
Білий дім може провести в середу зустріч Байдена з губернаторами-демократами, які хочуть висловити занепокоєння щодо його поганого виступу на дебатах 27 червня та перспектив президентської кампанії. Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела, передає УНН.
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Зазначається, що губернатори-демократи обговорили свої побоювання між собою в понеділок в ході онлайн-бесіди, організованої очільником штату Міннесота Тімом Вальцом.
Деякі з них висловили подив тим, що Байден досі не поділився з однопартійцями враженнями від дебатів.
Також вони хотіли б зустрітися з віцепрезиденткою Камалою Гарріс.
Невдалий виступ Байдена на дебатах, зауважує телеканал, розчарував деяких із його найбільших донорів і викликав у демократів панічні настрої щодо виборчої кампанії.
За інформацією CNN, у вівторок член Палати представників від Техасу Ллойд Доґґетт став першим чинним членом Конгресу від Демократичної партії, який закликав Байдена зняти свою кандидатуру з президентських перегонів. Таким чином він озвучив бажання багатьох посадовців, яке вони обговорюють у приватних розмовах.
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