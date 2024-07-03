Белый дом может провести в среду встречу Байдена с губернаторами-демократами, которые хотят выразить обеспокоенность относительно его плохого выступления на дебатах 27 июня и перспектив президентской кампании. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники, передает УНН.

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Отмечается, что губернаторы-демократы обсудили свои опасения между собой в понедельник в ходе онлайн-беседы, организованной главой штата Миннесота Тимом Вальцом.

Некоторые из них выразили удивление тем, что Байден до сих пор не поделился с однопартийцами впечатлениями от дебатов.

Также они хотели бы встретиться с вице-президентом Камалой Харрис.

Неудачное выступление Байдена на дебатах, отмечает телеканал, разочаровало некоторых из его крупнейших доноров и вызвало у демократов панические настроения относительно избирательной кампании.

По информации CNN, во вторник член Палаты представителей от Техаса Ллойд Доггетт стал первым действующим членом Конгресса от Демократической партии, который призвал Байдена снять свою кандидатуру с президентской гонки. Таким образом он озвучил желание многих чиновников, которое они обсуждают в частных разговорах.

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