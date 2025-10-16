Гривня знову втрачає позиції: НБУ встановив курс на 16 жовтня
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 16 жовтня на рівні 41,76 гривні, що на одну копійку більше, ніж у середу. Офіційний курс євро становить 48,53 гривні.
Станом на четвер, 16 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 41,76 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 41,75 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 48,53. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 41,7607 грн. за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 48,5301 грн. за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,4004 грн. за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:
- у банках долар торгується за курсом 41,50-41,99 грн, євро за 48,20-48,85 грн, злотий за 11,02 -11,67 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,63-41,66 грн/дол. та 48,42-48,43 грн/євро.
Нагадаємо
Міжнародні резерви України зросли на 1,1% у вересні 2025 року, досягнувши 46 518,6 млн доларів США. Зростання зумовлене надходженнями від міжнародних партнерів та зменшенням чистого продажу валюти НБУ.
Зеленський придбав облігації на понад 4 млн гривень - декларація10.10.25, 20:55 • 10533 перегляди