Гривна снова теряет позиции: НБУ установил курс на 16 октября
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 16 октября на уровне 41,76 гривны, что на одну копейку больше, чем в среду. Официальный курс евро составляет 48,53 гривны.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 41,7607 грн. за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 48,5301 грн. за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,4004 грн. за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,50-41,99 грн, евро по 48,20-48,85 грн, злотый по 11,02 -11,67 грн;
- на межбанке курсы составляют 41,63-41,66 грн/долл. и 48,42-48,43 грн/евро.
Напомним
Международные резервы Украины выросли на 1,1% в сентябре 22025 года, достигнув 46 518,6 млн долларов США. Рост обусловлен поступлениями от международных партнеров и уменьшением чистой продажи валюты НБУ.
