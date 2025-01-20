Грузія встановила рекорд Європи за кількістю офіційних вихідних днів

Грузія лідирує за кількістю святкових вихідних днів у Європі - 18, включаючи Великодні свята, передає УНН із посиланням на "Новини Грузія".

Довідково: у країнах Європи в середньому 11 святкових вихідних днів на рік. Найбільше у Словаччині – 15, а найменше у Нідерландах – всього сім.

Окрім офіційних свят, глава уряду Грузії має право оголошувати додаткові вихідні. Так, у січні, для держслужбовців було додано цілих п'ять вихідних днів, і вийшли довгі новорічні вихідні до 13 січня.

З цього року додалося нове державне свято та вихідний день — 17 травня, День святості сім'ї та поваги батьків. Це передбачено так званим анти-ЛГБТ законом "Про сімейні цінності та захист неповнолітніх", на противагу Міжнародному дню боротьби з гомофобією та трансфобією.

Грузія видворяє іноземців, які брали участь у протестах проти заморожування вступу до ЄС