Грузия установила рекорд Европы по количеству официальных выходных дней
Киев • УНН
Грузия имеет 18 официальных праздничных выходных в год, что является наибольшим показателем в Европе. В 2024 году добавился новый выходной 17 мая - День святости семьи и уважения родителей.
Грузия лидирует по количеству праздничных выходных дней в Европе - 18, включая Пасхальные праздники, передает УНН со ссылкой на «Новости Грузия».
Справка: в странах Европы в среднем 11 праздничных выходных дней в год. Больше всего в Словакии - 15, а меньше всего в Нидерландах - всего семь.
Кроме официальных праздников, глава правительства Грузии имеет право объявлять дополнительные выходные. Так, в январе, для госслужащих было добавлено целых пять выходных дней, и получились длинные новогодние выходные до 13 января.
С этого года добавился новый государственный праздник и выходной день - 17 мая, День святости семьи и уважения родителей. Это предусмотрено так называемым анти-ЛГБТ законом «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», в противовес Международному дню борьбы с гомофобией и трансфобией.
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