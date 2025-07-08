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"Грошова нагорода" за опитування спустошує рахунки: шо відомо про нову шахрайську схему

Київ • УНН

 • 625 перегляди

Держспецзв’язку попереджає про нову шахрайську схему, де зловмисники від імені банку пропонують "грошову нагороду" за опитування. Вони використовують фішингові сторінки для викрадення даних та доступу до банківських рахунків.

"Грошова нагорода" за опитування спустошує рахунки: шо відомо про нову шахрайську схему

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України попереджає громадян про нові шахрайські схеми з крадіжки грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram відомства.

Деталі

Шахраї від нібито імені банку поширюють повідомлення про "грошову нагороду" за проходження короткого опитування. Схема виглядає наступним чином: жертва переходить на сайт, проходить опитування і далі її просять ввести номер телефону, код із SMS та PIN-код.

Такі повідомлення містять посилання на фішингову сторінку-приманку, стилізовану з використанням офіційної символіки банку. Далі шахраї використовують отримані дані для прив’язки акаунту користувача до нового пристрою або для онлайн-авторизації в застосунку банку. Це дає їм змогу вивести кошти з рахунку жертви.

Як уникнути шахраїв

У Держспецзв’язку рекомендують діяти за наступним алгоритмом:

  • перевіряти адресу сайту перед введенням даних платіжної картки чи паролів – фішингові сторінки можуть виглядати як справжні;
    • довіряти лише офіційним джерелам, а також перевіряти інформацію про опитування та виплати на офіційних сайтах установ;
      • не переходити за посиланнями з повідомлень, а шукати потрібний сайт самостійно через пошук.

        Нагадаємо

        Раніше УНН повідомляв, що шахраї створюють фейкові Telegram-боти, що імітують офіційні чат-боти банків та установ, для викрадення коштів. Для цього вони копіюють логотипи, опис тощо.

        Євген Устименко

        Євген Устименко

        СуспільствоКримінал та НП
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