"Грошова нагорода" за опитування спустошує рахунки: шо відомо про нову шахрайську схему

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України попереджає громадян про нові шахрайські схеми з крадіжки грошей. Про це повідомляє УНН з посиланням на Telegram відомства.

Деталі

Шахраї від нібито імені банку поширюють повідомлення про "грошову нагороду" за проходження короткого опитування. Схема виглядає наступним чином: жертва переходить на сайт, проходить опитування і далі її просять ввести номер телефону, код із SMS та PIN-код.

Такі повідомлення містять посилання на фішингову сторінку-приманку, стилізовану з використанням офіційної символіки банку. Далі шахраї використовують отримані дані для прив’язки акаунту користувача до нового пристрою або для онлайн-авторизації в застосунку банку. Це дає їм змогу вивести кошти з рахунку жертви.

Як уникнути шахраїв

У Держспецзв’язку рекомендують діяти за наступним алгоритмом:

перевіряти адресу сайту перед введенням даних платіжної картки чи паролів – фішингові сторінки можуть виглядати як справжні;

довіряти лише офіційним джерелам, а також перевіряти інформацію про опитування та виплати на офіційних сайтах установ;

не переходити за посиланнями з повідомлень, а шукати потрібний сайт самостійно через пошук.

Нагадаємо

Раніше УНН повідомляв, що шахраї створюють фейкові Telegram-боти, що імітують офіційні чат-боти банків та установ, для викрадення коштів. Для цього вони копіюють логотипи, опис тощо.