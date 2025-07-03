Шахраї викрадають кошти через фальшиві Telegram-боти: як захиститися

В Україні шахраї заманюють користувачів у фальшиві телеграм-боти, щоб викрасти кошти. Про те, як з цим боротися, повідомляє УНН з посиланням на Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України.

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Зловмисники створюють боти, візуально схожі на офіційні чат-боти банків та інших установ. Для цього вони копіюють логотипи, опис тощо.

Також шахраї використовують офіційні назви банків, інших установ з мінімальними варіаціями. Внаслідок цього неуважний користувач може не помітити підміни і не відрізнить, де справжній Telegram-бот, а де – фейковий.

Крім цього, використовуються фейкові знаки верифікації. Завдяки преміум підписці в телеграмі шахраї додають стікери, що імітують офіційний статус акаунту.

Як уберегтися від шахрайства

Варто слідувати за офіційними каналами зв’язку з банками та установами. Це офіційний сайт, номер телефону, мобільний додаток.

Також не рекомендується оформлювати грошову допомогу через чат-бот.

Нагадаємо

Міністерство цифрової трансформації України надало операторам інструменти для блокування спам-дзвінків, нав'язливої реклами та потенційних шахрайських дзвінків. Дані зміни будуть вводитися поступово: оператори отримають час на технічні доопрацювання впродовж кількох місяців.