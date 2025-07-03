Мошенники похищают средства через фальшивые Telegram-боты: как защититься
Киев • УНН
В Украине мошенники создают фейковые Telegram-боты, имитирующие официальные чат-боты банков и учреждений, для похищения средств. Они копируют логотипы, описания и используют похожие названия, а также фейковые знаки верификации.
В Украине мошенники заманивают пользователей в фальшивые телеграм-боты, чтобы похитить средства. О том, как с этим бороться, сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.
Детали
Злоумышленники создают боты, визуально похожие на официальные чат-боты банков и других учреждений. Для этого они копируют логотипы, описание и т.д.
Также мошенники используют официальные названия банков, других учреждений с минимальными вариациями. В результате невнимательный пользователь может не заметить подмены и не отличит, где настоящий Telegram-бот, а где – фейковый.
Кроме этого, используются фейковые знаки верификации. Благодаря премиум подписке в телеграмме мошенники добавляют стикеры, имитирующие официальный статус аккаунта.
Как уберечься от мошенничества
Стоит следовать официальным каналам связи с банками и учреждениями. Это официальный сайт, номер телефона, мобильное приложение.
Также не рекомендуется оформлять денежную помощь через чат-бот.
Напомним
Министерство цифровой трансформации Украины предоставило операторам инструменты для блокировки спам-звонков, навязчивой рекламы и потенциальных мошеннических звонков. Данные изменения будут вводиться постепенно: операторы получат время на технические доработки в течение нескольких месяцев.