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Мошенники похищают средства через фальшивые Telegram-боты: как защититься

Киев • УНН

 • 265 просмотра

В Украине мошенники создают фейковые Telegram-боты, имитирующие официальные чат-боты банков и учреждений, для похищения средств. Они копируют логотипы, описания и используют похожие названия, а также фейковые знаки верификации.

Мошенники похищают средства через фальшивые Telegram-боты: как защититься

В Украине мошенники заманивают пользователей в фальшивые телеграм-боты, чтобы похитить средства. О том, как с этим бороться, сообщает УНН со ссылкой на Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины.

Детали

Злоумышленники создают боты, визуально похожие на официальные чат-боты банков и других учреждений. Для этого они копируют логотипы, описание и т.д.

Также мошенники используют официальные названия банков, других учреждений с минимальными вариациями. В результате невнимательный пользователь может не заметить подмены и не отличит, где настоящий Telegram-бот, а где – фейковый.

Кроме этого, используются фейковые знаки верификации. Благодаря премиум подписке в телеграмме мошенники добавляют стикеры, имитирующие официальный статус аккаунта.

Как уберечься от мошенничества

Стоит следовать официальным каналам связи с банками и учреждениями. Это официальный сайт, номер телефона, мобильное приложение.

Также не рекомендуется оформлять денежную помощь через чат-бот.

Напомним

Министерство цифровой трансформации Украины предоставило операторам инструменты для блокировки спам-звонков, навязчивой рекламы и потенциальных мошеннических звонков. Данные изменения будут вводиться постепенно: операторы получат время на технические доработки в течение нескольких месяцев.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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