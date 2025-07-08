"Денежное вознаграждение" за опрос опустошает счета: что известно о новой мошеннической схеме

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупреждает граждан о новых мошеннических схемах по краже денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram ведомства.

Детали

Мошенники от якобы имени банка распространяют сообщения о "денежном вознаграждении" за прохождение короткого опроса. Схема выглядит следующим образом: жертва переходит на сайт, проходит опрос и далее ее просят ввести номер телефона, код из SMS и PIN-код.

Такие сообщения содержат ссылки на фишинговую страницу-приманку, стилизованную с использованием официальной символики банка. Далее мошенники используют полученные данные для привязки аккаунта пользователя к новому устройству или для онлайн-авторизации в приложении банка. Это позволяет им вывести средства со счета жертвы.

Как избежать мошенников

В Госспецсвязи рекомендуют действовать по следующему алгоритму:

проверять адрес сайта перед вводом данных платежной карты или паролей – фишинговые страницы могут выглядеть как настоящие;

доверять только официальным источникам, а также проверять информацию об опросах и выплатах на официальных сайтах учреждений;

не переходить по ссылкам из сообщений, а искать нужный сайт самостоятельно через поиск.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что мошенники создают фейковые Telegram-боты, имитирующие официальные чат-боты банков и учреждений, для хищения средств. Для этого они копируют логотипы, описание и т.д.