"Денежное вознаграждение" за опрос опустошает счета: что известно о новой мошеннической схеме
Киев • УНН
Госспецсвязь предупреждает о новой мошеннической схеме, где злоумышленники от имени банка предлагают "денежное вознаграждение" за опрос. Они используют фишинговые страницы для похищения данных и доступа к банковским счетам.
Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины предупреждает граждан о новых мошеннических схемах по краже денег. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Telegram ведомства.
Детали
Мошенники от якобы имени банка распространяют сообщения о "денежном вознаграждении" за прохождение короткого опроса. Схема выглядит следующим образом: жертва переходит на сайт, проходит опрос и далее ее просят ввести номер телефона, код из SMS и PIN-код.
Такие сообщения содержат ссылки на фишинговую страницу-приманку, стилизованную с использованием официальной символики банка. Далее мошенники используют полученные данные для привязки аккаунта пользователя к новому устройству или для онлайн-авторизации в приложении банка. Это позволяет им вывести средства со счета жертвы.
Как избежать мошенников
В Госспецсвязи рекомендуют действовать по следующему алгоритму:
- проверять адрес сайта перед вводом данных платежной карты или паролей – фишинговые страницы могут выглядеть как настоящие;
- доверять только официальным источникам, а также проверять информацию об опросах и выплатах на официальных сайтах учреждений;
- не переходить по ссылкам из сообщений, а искать нужный сайт самостоятельно через поиск.
Напомним
Ранее УНН сообщал, что мошенники создают фейковые Telegram-боты, имитирующие официальные чат-боты банков и учреждений, для хищения средств. Для этого они копируют логотипы, описание и т.д.