Громадськість обурена: У Китаї встановили торгові автомати з продажу свійських тварин
Київ • УНН
Торгові автомати, що продають живих домашніх тварин, таких як коти, собаки та гризуни викликали обурення в кількох китайських містах.
У Китаї викликали обурення торгові автомати з продажу свійських тварин. Про це повідомляє CTWANT, передає УНН.
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У кількох містах Китаю встановили торгові автомати з продажу свійських тварин, що викликало хвилю обурення серед громадськості.
Відео, на якому показано кішок, маленьких собак та гризунів, замкнених у маленьких відсіках, швидко стало вірусним у китайських соціальних мережах. На одному з роликів, знятому у Пекіні, видно, як кішки сплять у прозорих камерах, розмір яких дозволяє тваринам лише розвернутися.
Цей торговий автомат рекламувався як перший у Китаї з продажу живих свійських тварин. Однак кілька користувачів повідомили, що бачили подібні стенди і в інших китайських містах.
Пізніше китайські ЗМІ підтвердили цю інформацію, показавши рекламу компаній, які виробляють ці автомати.
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