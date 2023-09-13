Десятки крокодилів втекли під час повеней у Китаї

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Тайфун Хайкуй, який вразив Китай, Гонконг, Тайвань і Японію, спричинив сильні повені на півдні Китаю. Під час повені в Маомінгу, провінція Гуандун, розлилося озеро, розташоване поряд із крокодилячою фермою. В результаті цього з ферми втекли десятки крокодилів.

Деякі крокодили були застрелені або вбиті струмом, але вісім рептилій вдалося відловити. Жителям навколишніх сіл сказали залишатися вдома, поки не буде знайдено решту крокодилів.

Доповнення

Сіамські крокодили, які втекли з ферми, можуть виростати до 3 метрів у довжину і важити до 75 кг. Вони є небезпечними рептиліями, і офіційні особи закликають людей бути обережними, якщо вони побачать крокодила.

Нагадаємо

У п’ятницю в Гонконзі, спеціальному адміністративному районі Китаю, пройшов найсильніший дощ за останні 140 років, в результаті чого двоє людей загинули та понад 140 отримали поранення.