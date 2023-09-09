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У Гонконзі пройшла найсильніша злива за останні 140 років: загинули двоє людей та ще 144 травмовано

Київ • УНН

 • 701072 перегляди

КИЇВ. 9 вересня. УНН. У п’ятницю в Гонконзі, спеціальному адміністративному районі Китаю, пройшов найсильніший дощ за останні 140 років, в результаті чого двоє людей загинули та понад 140 отримали поранення. Про це пише Reuters з посилання на державні ЗМІ, передає УНН.

Деталі 

Злива, спричинена тайфунами, викликала ще більше зсувів землі у південному регіоні Кита. 

Станом на вечір п'ятниці 144 жителі віком від 8 до 94 років отримали поранення під час сильного дощу, йдеться в заяві уряду Гонконгу.

Бюро погоди Гонконгу вранці в п'ятницю опублікувало попередження про "чорний" дощ. Зазначається, що понад 200 мм опадів було зафіксовано на головному острові Гонконгу, районі Коулун і північно-східній частині Нових територій міста ввечері в четвер.

Надвечір влада попередила про ризики триваючої повені.

У п'ятницю влада Гонконгу закрила школи та наказала працівникам залишатися вдома. Також була закрита міська біржа.

Принаймні одна лінія метро була закрита, а інші працювали із затримками.

Деякі дороги були частково розмиті, включно з основною трасою до південних пляжів міста. Поромні оператори Макао в Гонконзі повідомили, що кілька рейсів буде призупинено до центру азартних ігор.

Доповнення 

Екстремальна погода також спричинила хаос у сусідньому китайському місті Шеньчжень, технологічному центрі з населенням понад 17,7 мільйона людей, із серйозним порушенням ділових і транспортних сполучень через економічно важливу дельту річки Чжуцзян.

Понад 100 свиней в районі поблизу кордону з Шеньчженем потонули під час повені, повідомляють ЗМІ.

Нагадаємо

Щонайменше двоє людей загинули і тисячі були змушені евакуюватися через повінь, спричинену тропічним штормом "Хайкуй" у прибережній провінції Фуцзянь на південному сході Китаю.

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