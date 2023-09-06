Двоє людей стали жертвами повені через тропічний шторм "Хайкуй" у Китаї
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Щонайменше двоє людей загинули і тисячі були змушені евакуюватися через повінь, спричинену тропічним штормом "Хайкуй" у прибережній провінції Фуцзянь на південному сході Китаю, повідомила в середу місцева влада, пише УНН з посиланням на AP.
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Двоє пожежників загинули й один поліцейський зник безвісти після того, як паводкові води знесли пожежну машину, що виконувала рятувальну операцію, повідомила пожежна служба Фучжоу в соціальних мережах.
Школи було закрито, польоти припинено. Влада також зупинила поїзди й автобуси.
У провінційному центрі Фучжоу постраждали 50 000 осіб, з яких понад 36 000 були поміщені в прихистки, повідомляють державні ЗМІ.
За даними китайських державних ЗМІ, економічні втрати оцінюються в більше ніж 75 мільйонів доларів.
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На початку тижня "Хайкуй" пронісся по Тайваню як тайфун, залишивши за собою десятки поранених людей і тисячі домівок без електрики.
Коли він вийшов на сушу в китайській провінції Фуцзянь, то ослаб до тропічного шторму, але продовжував приносити рекордні рівні опадів. У деяких частинах провінції Фуцзянь випала кількість опадів, що перевищує 30 сантиметрів, що побило рекорди по всій провінції.
Влітку Китай пережив одні з найсильніших дощів і найсмертоносніших повеней за останні роки. Десятки людей, як повідомляється, загинули, зокрема у віддалених гірських частинах столиці Пекіна.
Ця вулиця у провінції Фуцзянь на південному сході Китаю була більше схожа на річку, оскільки проливний дощ від тайфуну Хайкуй створив бурхливий потік води pic.twitter.com/UgHHEYzQOu
— Al Jazeera English (@AJEnglish) 5 вересня 2023 року
Тисячі людей евакуювали з будинків, а транспортні засоби змело повенями, оскільки шторми з ослабленого зараз тайфуну Хайкуй рано висадилися на берег у південно-східній провінції Фуцзянь Китаю, після того як останні два дні били Тайвань https://t.co/ovTGPtgleI pic.twitter.com/blCgwKfbvJ
— Reuters (@Reuters) 5 вересня 2023 року