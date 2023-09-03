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Тайфун "Хайкуй" обрушився на Тайвань із сильним вітром та дощем

Тайфун "Хайкуй" обрушився на Тайвань із сильним вітром та дощем

Київ • УНН

 • 413027 перегляди

КИЇВ. 3 вересня. УНН. Тайфун "Хайкуй" обрушився на схід Тайваню, спричинивши зливи, пориви вітру та зануривши тисячі родин у темряву, ставши першим великим штормом, що обрушився безпосередньо на острів за чотири роки, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Близько 4000 осіб було евакуйовано із зон підвищеного ризику, сотні рейсів скасовано, а підприємства закрито в межах підготовки до урагану.

Центральне метеорологічне бюро Тайваню заявило, що тайфун був "біля нашого порога", і о 15:40 за місцевим часом (10:40 за Києвом) у неділю підтвердило, що тайфун обрушився на берег у прибережному Тайдуні, гірському окрузі на малонаселеному сході Тайваню.

По всьому острову понад 21 000 будинків залишилися без електрики, і, хоча до середини дня в більшості будинків живлення відновилося, близько 9 000 все ще були знеструмлені, коли "Хайкуй" вдарив, зокрема в Тайдуні.

Влада повідомила про двох легко травмованих у повіті Хуалянь, гірському регіоні, де було оголошено попередження про зливові паводки, після того, як дерево, що впало, врізалося в автівку.

У неділю вулиці Хуаляня були пустельними через безперервний дощ, а в рибальській гавані на північному сході повіту Ілань високі хвилі билися об берег.

За словами репортера AFP, люди ховалися в темряві в будинках, тримаючись подалі від вікон, оскільки сильні пориви вітру піднімали в повітря повалені дерева і резервуари з водою.

Тайфун набирав швидкість із суботи, і о 15:00 неділі вітер дув зі швидкістю близько 154 км/год.

"Дощ і вітер будуть найінтенсивнішими, і їхній вплив буде найпомітнішим у період" після виходу на берег, повідомив представник метеорологічного бюро, додавши, що до вечора понеділка тайфун переміститься до Тайванської протоки.

Військові мобілізували солдатів і техніку, таку як автомобілі-амфібії та надувні гумові човни, у тих частинах Тайваню, де, як очікується, "Хайкуй" матиме найсильніший вплив.

Але очікується, що він буде менш серйозним, ніж "Саола", який оминув Тайвань, але спричинив найвищий рівень загрози в сусідньому Гонконзі та південному Китаї, а до суботи переріс у тропічний шторм.

Доповнення

Останнім значним штормом, що обрушився на Тайвань, став тайфун "Байлу" 2019 року, внаслідок якого загинула одна людина.

Winds have really eased off now in Chenggong- the worst is over. But the threat of floods and landslide will continue for many hours to come over the mountains interior of #Taiwan - another shot as #typhoon #haikui made landfall a couple hours ago pic.twitter.com/SPOwr1WbMn

— James Reynolds (@EarthUncutTV) September 3, 2023

In the eyewall of #typhoon #haikui in Chenggong #Taiwan pic.twitter.com/yE9TbzwUqO

— James Reynolds (@EarthUncutTV) September 3, 2023

#typhoon #haikui ripping through Chenggong #taiwan pic.twitter.com/gH5Ta5G1EB

— James Reynolds (@EarthUncutTV) September 3, 2023

VIDEO: Taiwan residents prepare for Typhoon Haikui

Haikui made landfall in eastern Taiwan on Sunday, unleashing torrential downpours, whipping winds and plunging thousands into darkness as the first major storm to directly hit the island in four years … pic.twitter.com/yQYjP6Enwr

— AFP News Agency (@AFP) September 3, 2023

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