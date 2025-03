Тайфун "Хайкуй" обрушився на Тайвань із сильним вітром та дощем

Деталі

Близько 4000 осіб було евакуйовано із зон підвищеного ризику, сотні рейсів скасовано, а підприємства закрито в межах підготовки до урагану.

Центральне метеорологічне бюро Тайваню заявило, що тайфун був "біля нашого порога", і о 15:40 за місцевим часом (10:40 за Києвом) у неділю підтвердило, що тайфун обрушився на берег у прибережному Тайдуні, гірському окрузі на малонаселеному сході Тайваню.

По всьому острову понад 21 000 будинків залишилися без електрики, і, хоча до середини дня в більшості будинків живлення відновилося, близько 9 000 все ще були знеструмлені, коли "Хайкуй" вдарив, зокрема в Тайдуні.

Влада повідомила про двох легко травмованих у повіті Хуалянь, гірському регіоні, де було оголошено попередження про зливові паводки, після того, як дерево, що впало, врізалося в автівку.

У неділю вулиці Хуаляня були пустельними через безперервний дощ, а в рибальській гавані на північному сході повіту Ілань високі хвилі билися об берег.

За словами репортера AFP, люди ховалися в темряві в будинках, тримаючись подалі від вікон, оскільки сильні пориви вітру піднімали в повітря повалені дерева і резервуари з водою.

Тайфун набирав швидкість із суботи, і о 15:00 неділі вітер дув зі швидкістю близько 154 км/год.

"Дощ і вітер будуть найінтенсивнішими, і їхній вплив буде найпомітнішим у період" після виходу на берег, повідомив представник метеорологічного бюро, додавши, що до вечора понеділка тайфун переміститься до Тайванської протоки.

Військові мобілізували солдатів і техніку, таку як автомобілі-амфібії та надувні гумові човни, у тих частинах Тайваню, де, як очікується, "Хайкуй" матиме найсильніший вплив.

Але очікується, що він буде менш серйозним, ніж "Саола", який оминув Тайвань, але спричинив найвищий рівень загрози в сусідньому Гонконзі та південному Китаї, а до суботи переріс у тропічний шторм.

Доповнення

Останнім значним штормом, що обрушився на Тайвань, став тайфун "Байлу" 2019 року, внаслідок якого загинула одна людина.

