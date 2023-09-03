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Тайфун "Хайкуй" обрушился на Тайвань с сильным ветром и дождем

Тайфун "Хайкуй" обрушился на Тайвань с сильным ветром и дождем

Киев • УНН

 • 413023 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Тайфун "Хайкуй" обрушился на восток Тайваня, вызвав проливные ливни, порывы ветра и погрузив тысячи семей во тьму, став первым большим штормом, обрушившимся непосредственно на остров за четыре года, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Около 4000 человек были эвакуированы из зон повышенного риска, сотни рейсов отменены, а предприятия закрыты в рамках подготовки к урагану.

Центральное метеорологическое бюро Тайваня заявило, что тайфун был "у нашего порога", и к 15:40 по местному времени (10:40 по Киеву) в воскресенье подтвердило, что тайфун обрушился на берег в прибрежном Тайдуне, горном округе на малонаселенном востоке Тайваня.

По всему острову более 21 000 домов остались без электричества, и, хотя к середине дня в большинстве домов питание возобновилась, около 9 000 все еще были обесточены, когда "Хайкуй" ударил, в том числе в Тайдуне.

Власти сообщили о двух легко травмированных в уезде Хуалянь, горном регионе, где было объявлено предупреждение о ливневых паводках, после того, как упавшее дерево врезалось в машину.

В воскресенье улицы Хуаляня были пустынными из-за непрекращающегося дождя, а в рыбацкой гавани на северо-востоке уезда Илань высокие волны бились о берег.

По словам репортера AFP, люди прятались в темноте в домах, держась подальше от окон, поскольку сильные порывы ветра поднимали в воздух поваленные деревья и резервуары с водой.

Тайфун набирал скорость с субботы, и в 15:00 воскресенья ветер дул со скоростью около 154 км/ч.

"Дождь и ветер будут наиболее интенсивными, и их воздействие будет наиболее заметным в период" после выхода на берег, сообщил представитель метеорологического бюро, добавив, что к вечеру понедельника тайфун переместится в Тайваньский пролив.

Военные мобилизовали солдат и технику, такую как автомобили-амфибии и надувные резиновые лодки, в тех частях Тайваня, где, как ожидается, "Хайкуй" окажет наиболее сильное воздействие.

Но ожидается, что он будет менее серьезным, чем "Саола", который обошел Тайвань, но вызвал самый высокий уровень угрозы в соседнем Гонконге и южном Китае, а к субботе перерос в тропический шторм.

Дополнение

Последним значительным штормом, обрушившимся на Тайвань, стал тайфун "Байлу" в 2019 году, в результате которого погиб один человек.

Winds have really eased off now in Chenggong- the worst is over. But the threat of floods and landslide will continue for many hours to come over the mountains interior of #Taiwan - another shot as #typhoon #haikui made landfall a couple hours ago pic.twitter.com/SPOwr1WbMn

— James Reynolds (@EarthUncutTV) September 3, 2023

In the eyewall of #typhoon #haikui in Chenggong #Taiwan pic.twitter.com/yE9TbzwUqO

— James Reynolds (@EarthUncutTV) September 3, 2023

#typhoon #haikui ripping through Chenggong #taiwan pic.twitter.com/gH5Ta5G1EB

— James Reynolds (@EarthUncutTV) September 3, 2023

VIDEO: Taiwan residents prepare for Typhoon Haikui

Haikui made landfall in eastern Taiwan on Sunday, unleashing torrential downpours, whipping winds and plunging thousands into darkness as the first major storm to directly hit the island in four years … pic.twitter.com/yQYjP6Enwr

— AFP News Agency (@AFP) September 3, 2023

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