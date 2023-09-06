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Двое человек стали жертвами наводнения из-за тропического шторма "Хайкуй" в Китае

Двое человек стали жертвами наводнения из-за тропического шторма "Хайкуй" в Китае

Киев • УНН

 • 363367 просмотра

КИЕВ. 6 сентября. УНН. По меньшей мере два человека погибли и тысячи были вынуждены эвакуироваться из-за наводнения, вызванного тропическим штормом "Хайкуй" в прибрежной провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая, сообщили в среду местные власти, пишет УНН со ссылкой на AP.

Детали

Два пожарных погибли и один полицейский пропал без вести после того, как паводковые воды унесли пожарную машину, выполнявшую спасательную операцию, сообщила пожарная служба Фучжоу в социальных сетях.

Школы были закрыты, полеты приостановлены. Власти также остановили поезда и автобусы. 

В провинциальном центре Фучжоу пострадали 50 000 человек, из которых более 36 000 были помещены в убежища, сообщают государственные СМИ.

По данным китайских государственных СМИ, экономические потери оцениваются в более чем 75 миллионов долларов.

Дополнени

В начале недели "Хайкуй" пронесся по Тайваню как тайфун, оставив за собою десятки раненых людей и тысячи домов без электричества.

Когда он вышел на сушу в китайской провинции Фуцзянь, то ослаб до тропического шторма, но продолжал приносить рекордные уровни осадков. В некоторых частях провинции Фуцзянь выпало количество осадков, превышающее 30 сантиметров, что побило рекорды по всей провинции. 

Летом Китай пережил одни из самых сильных дождей и самых смертоносных наводнений за последние годы. Десятки людей, как сообщается, погибли, в том числе в отдаленных горных частях столицы Пекина.

This street in Fujian in southeastern China looked more like a river as torrential rain from Typhoon Haikui created a rushing torrent of water pic.twitter.com/UgHHEYzQOu

— Al Jazeera English (@AJEnglish) September 5, 2023

Thousands of people were evacuated from their homes and vehicles were swept away in floods as storms from now weakened Typhoon Haikui made landfall in China's southeastern Fujian province early after battering Taiwan for the past two days https://t.co/ovTGPtgleI pic.twitter.com/blCgwKfbvJ

— Reuters (@Reuters) September 5, 2023

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