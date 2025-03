Двое человек стали жертвами наводнения из-за тропического шторма "Хайкуй" в Китае

Детали

Два пожарных погибли и один полицейский пропал без вести после того, как паводковые воды унесли пожарную машину, выполнявшую спасательную операцию, сообщила пожарная служба Фучжоу в социальных сетях.

Школы были закрыты, полеты приостановлены. Власти также остановили поезда и автобусы.

В провинциальном центре Фучжоу пострадали 50 000 человек, из которых более 36 000 были помещены в убежища, сообщают государственные СМИ.

По данным китайских государственных СМИ, экономические потери оцениваются в более чем 75 миллионов долларов.



В начале недели "Хайкуй" пронесся по Тайваню как тайфун, оставив за собою десятки раненых людей и тысячи домов без электричества.

Когда он вышел на сушу в китайской провинции Фуцзянь, то ослаб до тропического шторма, но продолжал приносить рекордные уровни осадков. В некоторых частях провинции Фуцзянь выпало количество осадков, превышающее 30 сантиметров, что побило рекорды по всей провинции.

Летом Китай пережил одни из самых сильных дождей и самых смертоносных наводнений за последние годы. Десятки людей, как сообщается, погибли, в том числе в отдаленных горных частях столицы Пекина.

