В Гонконге прошел сильнейший ливень за последние 140 лет: погибли два человека и еще 144 травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. В п’пятницу в Гонконге, специальном административном районе Китая, прошел самый сильный дождь за последние 140 лет, в результате чего два человека погибли и более 140 получили ранения. Об этом пишет Reuters со ссылкой на государственные СМИ, передает УНН.
Детали
Ливень, вызванный тайфунами, вызвал еще больше оползней в южном регионе Китая.
По состоянию на вечер пятницы 144 жителя в возрасте от 8 до 94 лет получили ранения во время сильного дождя, говорится в заявлении правительства Гонконга.
Бюро погоды Гонконга утром в пятницу опубликовало предупреждение о "черном" дожде. Отмечается, что более 200 мм осадков было зафиксировано на главном острове Гонконга, районе Коулун и северо-восточной части Новых территорий города вечером в четверг.
К вечеру власти предупредили о рисках продолжающегося наводнения.
В пятницу власти Гонконга закрыли школы и приказали работникам оставаться дома. Также была закрыта городская биржа.
По крайней мере одна линия метро была закрыта, а другие работали с задержками.
Некоторые дороги были частично размыты, включая основную дорогу к южным пляжам города. Паромные операторы Макао в Гонконге сообщили, что несколько рейсов будут приостановлены до центра азартных игр.
Дополнение
Экстремальная погода также вызвала хаос в соседнем китайском городе Шэньчжэнь, технологическом центре с населением более 17,7 миллиона человек, с серьезным нарушением деловых и транспортных сообщений через экономически важную дельту реки Чжуцзян.
Более 100 свиней в районе вблизи границы с Шэньчжэнем утонули во время наводнения, сообщают СМИ.
Напомним
По меньшей мере два человека погибли и тысячи были вынуждены эвакуироваться из-за наводнения, вызванного тропическим штормом "Хайкуй" в прибрежной провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая.