В Гонконге прошел сильнейший ливень за последние 140 лет: погибли два человека и еще 144 травмированы

Детали

Ливень, вызванный тайфунами, вызвал еще больше оползней в южном регионе Китая.

По состоянию на вечер пятницы 144 жителя в возрасте от 8 до 94 лет получили ранения во время сильного дождя, говорится в заявлении правительства Гонконга.

Бюро погоды Гонконга утром в пятницу опубликовало предупреждение о "черном" дожде. Отмечается, что более 200 мм осадков было зафиксировано на главном острове Гонконга, районе Коулун и северо-восточной части Новых территорий города вечером в четверг.

К вечеру власти предупредили о рисках продолжающегося наводнения.

В пятницу власти Гонконга закрыли школы и приказали работникам оставаться дома. Также была закрыта городская биржа.

По крайней мере одна линия метро была закрыта, а другие работали с задержками.

Некоторые дороги были частично размыты, включая основную дорогу к южным пляжам города. Паромные операторы Макао в Гонконге сообщили, что несколько рейсов будут приостановлены до центра азартных игр.

Дополнение

Экстремальная погода также вызвала хаос в соседнем китайском городе Шэньчжэнь, технологическом центре с населением более 17,7 миллиона человек, с серьезным нарушением деловых и транспортных сообщений через экономически важную дельту реки Чжуцзян.

Более 100 свиней в районе вблизи границы с Шэньчжэнем утонули во время наводнения, сообщают СМИ.

Напомним

По меньшей мере два человека погибли и тысячи были вынуждены эвакуироваться из-за наводнения, вызванного тропическим штормом "Хайкуй" в прибрежной провинции Фуцзянь на юго-востоке Китая.