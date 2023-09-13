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Десятки крокодилов сбежали во время наводнений в Китае

Десятки крокодилов сбежали во время наводнений в Китае

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 сентября. УНН. Во время наводнения, вызванного тайфуном Хайкуй, с племенной фермы в китайском городе Маоминг сбежали десятки крокодилов. Около 75 рептилий, среди них 69 взрослых и шесть молодых, смогли убежать, когда разлилось озеро, расположенное неподалеку от фермы, сообщает ВВС, передает УНН.

Детали

Тайфун Хайкуй, который поразил Китай, Гонконг, Тайвань и Японию, вызвал сильные наводнения на юге Китая. Во время наводнения в Маомингу, провинция Гуандун, разлилось озеро, расположенное рядом с крокодиловой фермой. В результате этого с фермы сбежали десятки крокодилов.

Некоторые крокодилы были застрелены или убиты током, но восемь рептилий удалось отловить. Жителям окрестных деревень сказали оставаться дома, пока не будут найдены остальные крокодилы.

Дополнение

Сиамские крокодилы, которые сбежали с фермы, могут вырастать до 3 метров в длину и весить до 75 кг. Они являются опасными рептилиями, и чиновники призывают людей быть осторожными, если они увидят крокодила.

Напомним,

В пятницу в Гонконге, специальном административном районе Китая, прошел самый сильный дождь за последние 140 лет, в результате чего два человека погибли и более 140 получили ранения.

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