Общественность возмущена: В Китае установили торговые автоматы по продаже домашних животных

В Китае вызвали возмущение торговые автоматы по продаже домашних животных. Об этом сообщает CTWANT, передает УНН.

Детали

В нескольких городах Китая установили торговые автоматы по продаже домашних животных, что вызвало волну возмущения среди общественности.

Видео, на котором показаны кошки, маленькие собаки и грызуны, запертые в маленьких отсеках, быстро стало вирусным в китайских социальных сетях. На одном из роликов, снятом в Пекине, видно, как кошки спят в прозрачных камерах, размер которых позволяет животным только развернуться.

Этот торговый автомат рекламировался как первый в Китае по продаже живых домашних животных. Однако несколько пользователей сообщили, что видели подобные стенды и в других китайских городах.

Позже китайские СМИ подтвердили эту информацию, показав рекламу компаний, которые производят эти автоматы.

Десятки крокодилов сбежали во время наводнений в Китае