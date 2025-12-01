$42.270.07
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Повоєнні кордони домінували в переговорах між США та Україною, Зеленський хотів обговорити питання територій з Трампом - Axios
“УЗ-3000”, бронювання працівників, оновлені правила фінансового моніторингу: чого очікувати українцям з грудня
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Головний лідер опозиції Камеруну помер після тижнів ув'язнення

Головний лідер опозиції Камеруну Анісет Екане помер у віці 74 років після тижнів ув'язнення. Міністерство оборони Камеруну розпочало розслідування його смерті, яка сталася внаслідок хвороби.

Головний лідер опозиції Камеруну Анісет Екане помер після тижнів ув'язнення у віці 74 років внаслідок хвороби. Міністерство оборони Камеруну зазначило, що розпочато розслідування. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Головний лідер опозиції Камеруну Анісет Екане помер після тижнів ув'язнення у віці 74 років

- пише видання.

Зазначається, що Екане було заарештовано наприкінці жовтня разом з іншими високопосадовцями його партії "Африканський рух за нову незалежність і демократію", коли країну сколихнули протести через звинувачення у фальсифікації президентських виборів.

Екане був серед опозиційних діячів, які заперечували проти результатів виборів 12 жовтня, на яких Бія, найстарший президент світу, якому 92 роки, був оголошений переможцем ще одного терміну. ​​Його суперник Ісса Чірома Бакарі заявив про перемогу та закликав камерунців не визнати офіційний результат.

Міністерство оборони Камеруну в понеділок заявило, що Екане помер внаслідок хвороби. Воно також зазначило, що розпочато розслідування.

Нагадаємо

Президент Камеруна Поль Бія, найстаріший правитель світу, склав присягу на восьмий термін на посаді президента після суперечливих виборів, які спричинили смертельні протести.

Павло Башинський

