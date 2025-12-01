Головний лідер опозиції Камеруну помер після тижнів ув'язнення

Головний лідер опозиції Камеруну Анісет Екане помер після тижнів ув'язнення у віці 74 років внаслідок хвороби. Міністерство оборони Камеруну зазначило, що розпочато розслідування. Про це пише Associated Press, передає УНН.

Деталі

Головний лідер опозиції Камеруну Анісет Екане помер після тижнів ув'язнення у віці 74 років - пише видання.

Зазначається, що Екане було заарештовано наприкінці жовтня разом з іншими високопосадовцями його партії "Африканський рух за нову незалежність і демократію", коли країну сколихнули протести через звинувачення у фальсифікації президентських виборів.

Екане був серед опозиційних діячів, які заперечували проти результатів виборів 12 жовтня, на яких Бія, найстарший президент світу, якому 92 роки, був оголошений переможцем ще одного терміну. ​​Його суперник Ісса Чірома Бакарі заявив про перемогу та закликав камерунців не визнати офіційний результат.

Міністерство оборони Камеруну в понеділок заявило, що Екане помер внаслідок хвороби. Воно також зазначило, що розпочато розслідування.

Нагадаємо

Президент Камеруна Поль Бія, найстаріший правитель світу, склав присягу на восьмий термін на посаді президента після суперечливих виборів, які спричинили смертельні протести.