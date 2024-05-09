Голова Європарламенту виступає у сесійній залі ВР - нардепи
Київ • УНН
Після закінчення повітряної тривоги Президент Європейського парламенту Роберта Мецола розпочала промову в сесійній залі Верховної Ради України в День Європи.
У Верховній Раді після завершення повітряної тривоги розпочався виступ голови Європейського парламенту Роберти Мецоли. Про це повідомляють народні депутати, передає УНН.
Після завершення повітряної тривоги у Раді гості - у День Європи, Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола
Про виступ Мецоли в українському парламенті повідомляє і нардеп Олексій Гончаренко. Разом з тим, він наголошує, що народних обранців у сесійній залі майже не залишилось.
Зараз у Верховній Раді виступає голова Європейського парламенту Роберта Мецола. А депутатів у залі майже не залишилось. Не дотерпіли