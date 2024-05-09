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Голова Європарламенту виступає у сесійній залі ВР - нардепи

Київ • УНН

 • 18558 перегляди

Після закінчення повітряної тривоги Президент Європейського парламенту Роберта Мецола розпочала промову в сесійній залі Верховної Ради України в День Європи.

У Верховній Раді після завершення повітряної тривоги розпочався виступ голови Європейського парламенту Роберти Мецоли. Про це повідомляють народні депутати, передає УНН.

Після завершення повітряної тривоги у Раді гості - у День Європи, Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола 

- повідомив нардеп Ярослав Железняк.
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Про виступ Мецоли в українському парламенті повідомляє і нардеп Олексій Гончаренко. Разом з тим, він наголошує, що народних обранців у сесійній залі майже не залишилось.

Зараз у Верховній Раді виступає голова Європейського парламенту Роберта Мецола. А депутатів у залі майже не залишилось. Не дотерпіли

- повідомив Гончаренко.
Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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yevropeiskyi-parlamentЄвропейський парламент
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