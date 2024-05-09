Председатель Европарламента выступает в сессионном зале ВР - нардепы

В Верховной Раде после завершения воздушной тревоги началось выступление главы Европейского парламента Роберты Мецолы. Об этом сообщают народные депутаты, передает УНН.

После завершения воздушной тревоги в Совете гости - в День Европы, Президент Европейского парламента Роберта Мецола - сообщил нардеп Ярослав Железняк.

О выступлении Мецолы в украинском парламенте сообщает и нардеп Алексей Гончаренко. Вместе с тем, он отмечает, что народных избранников в сессионном зале почти не осталось.