Голова Hyatt Hotels Прітцкер йде у відставку через зв’язки з Епштейном
Київ • УНН
Томас Прітцкер, голова Hyatt Hotels, оголосив про відставку після оприлюднення Мін'юстом США документів у справі Джеффрі Епштейна. Мільярдер назвав це добровільним кроком для захисту репутації готельної мережі.
Голова Hyatt Hotels Томас Прітцкер оголосив про відставку після оприлюднення Мін’юстом США документів у справі Джеффрі Епштейна. Мільярдер назвав рішення добровільним кроком для захисту репутації готельної мережі, яку він очолював понад два десятиліття. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.
Деталі
Нові документи, оприлюднені на початку 2026 року, містять свідчення потерпілої Вірджинії Джуффре щодо контактів із Прітцкером. Попри заперечення будь-яких правопорушень, поява імені мільярдера в офіційних файлах поруч із іншими світовими лідерами спричинила потужний суспільний тиск. Hyatt Hotels була змушена реагувати на репутаційні ризики, що призвело до негайної заміни керівництва.
Наслідки для готельної імперії
Прітцкер є представником родини засновників Hyatt, тому його відхід знаменує радикальні зміни в управлінні компанією. Наразі правління мережі шукає наступника, намагаючись стабілізувати вартість акцій та запевнити інвесторів у непохитності етичних стандартів.
Франція розслідує зв'язки еліт із Епштейном та переглядає справу його посібника Жана-Люка Брюнеля15.02.26, 04:02 • 4836 переглядiв
Ситуація підкреслює нову корпоративну політику США, де зв’язки з фігурантами сексуальних скандалів стають підставою для негайного звільнення.
Я оголошую про вихід на пенсію, щоб Hyatt могла зосередитися на майбутньому без відволікань. Розумію, що зараз найкращий час для передачі керівництва новій команді
Епштейн організував інтимні стосунки між жінкою та братом Ілона Маска - The Guardian11.02.26, 10:18 • 5859 переглядiв