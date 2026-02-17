Голова Hyatt Hotels Прітцкер йде у відставку через зв’язки з Епштейном

$43.100.11
51.130.09
ukenru
16 лютого, 17:19 • 10559 перегляди
Зеленський ввів санкції проти 10 російських спортсменів, які підтримують агресію проти України
Ексклюзив
16 лютого, 16:45 • 18247 перегляди
США пом’якшують тон, Європа нарешті озброюється, а Україна залишається у фокусі - підсумки Мюнхенської конференції
16 лютого, 14:18 • 17537 перегляди
Кількість ДТП в Україні на тлі негоди подвоїлася за 5 годин, досягнувши 785 випадківPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 29611 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 12:57 • 26055 перегляди
Перезавантаження світу, технологій та політики - 17 лютого сонячне затемнення у Водолії
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 46899 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
16 лютого, 09:37 • 26066 перегляди
Зеленський: путіна не можна зупинити поцілунками чи квітами, моя порада всім - не робіть цього
16 лютого, 06:15 • 29449 перегляди
Ексміністру Галущенку повідомили про підозруPhoto
16 лютого, 00:16 • 35480 перегляди
Українська делегація на чолі з Будановим вирушила до Женеви на переговори з рф та США
15 лютого, 21:07 • 38187 перегляди
На Львівщині чоловік застрелив двох своїх дітей із мисливської рушниці, а потім вчинив самогубство
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−7°
0.8м/с
83%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 21451 перегляди
Делегація рф вирушає на переговори до Женеви сьогодні увечері: які вказівки має16 лютого, 14:49 • 11442 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 10848 перегляди
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 9816 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto18:54 • 4662 перегляди
Публікації
Держслужба зайнятості назвала ТОП-10 найзатребуваніших професій16 лютого, 18:03 • 9904 перегляди
Земля під скандальною клінікою Odrex: промислове призначення, медичний бізнес і кримінальне провадженняPhoto16 лютого, 14:10 • 21525 перегляди
Що буде з Києвом, якщо росія вдарить по Бортницькій станції аераціїPhoto
Ексклюзив
16 лютого, 13:44 • 29615 перегляди
"Судді відчувають, яка справа замовна": екссуддя Ситников розповів про тиск на бізнес і реакцію служителів Феміди
Ексклюзив
16 лютого, 11:42 • 46899 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
15 лютого, 14:11 • 81726 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ґевін Ньюсом
Андрей Пленкович
Петер Сіярто
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Женева
Вашингтон
Крим
Реклама
УНН Lite
Джессіка Альба заплатить Кешу Воррену $3 млн після розлучення23:14 • 602 перегляди
Тарас Цимбалюк налякав шанувальників лікарняним фото та пояснив, що з ним сталосяPhoto18:54 • 4734 перегляди
Річард Гір ніжно привітав дружину і засвітився з дітьми на рідкісних кадрахVideo16 лютого, 17:06 • 10888 перегляди
Донька Уми Турман та Ітана Гоука таємно вийшла заміж за музиканта16 лютого, 13:26 • 21791 перегляди
Комік Джиммі Фаллон та музичний магнат Томмі Моттола готуються до запуску власного бренду соусу для пасти16 лютого, 01:45 • 28264 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
MIM-104 Patriot
Серіали

Голова Hyatt Hotels Прітцкер йде у відставку через зв’язки з Епштейном

Київ • УНН

 • 16 перегляди

Томас Прітцкер, голова Hyatt Hotels, оголосив про відставку після оприлюднення Мін'юстом США документів у справі Джеффрі Епштейна. Мільярдер назвав це добровільним кроком для захисту репутації готельної мережі.

Голова Hyatt Hotels Прітцкер йде у відставку через зв’язки з Епштейном

Голова Hyatt Hotels Томас Прітцкер оголосив про відставку після оприлюднення Мін’юстом США документів у справі Джеффрі Епштейна. Мільярдер назвав рішення добровільним кроком для захисту репутації готельної мережі, яку він очолював понад два десятиліття. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

Нові документи, оприлюднені на початку 2026 року, містять свідчення потерпілої Вірджинії Джуффре щодо контактів із Прітцкером. Попри заперечення будь-яких правопорушень, поява імені мільярдера в офіційних файлах поруч із іншими світовими лідерами спричинила потужний суспільний тиск. Hyatt Hotels була змушена реагувати на репутаційні ризики, що призвело до негайної заміни керівництва.

Наслідки для готельної імперії

Прітцкер є представником родини засновників Hyatt, тому його відхід знаменує радикальні зміни в управлінні компанією. Наразі правління мережі шукає наступника, намагаючись стабілізувати вартість акцій та запевнити інвесторів у непохитності етичних стандартів.

Франція розслідує зв'язки еліт із Епштейном та переглядає справу його посібника Жана-Люка Брюнеля15.02.26, 04:02 • 4836 переглядiв

Ситуація підкреслює нову корпоративну політику США, де зв’язки з фігурантами сексуальних скандалів стають підставою для негайного звільнення.

Я оголошую про вихід на пенсію, щоб Hyatt могла зосередитися на майбутньому без відволікань. Розумію, що зараз найкращий час для передачі керівництва новій команді

– заявив Томас Прітцкер.

Епштейн організував інтимні стосунки між жінкою та братом Ілона Маска - The Guardian11.02.26, 10:18 • 5859 переглядiв

Степан Гафтко

Світ
Тренд
Бренд
Джеффрі Епштайн
Bloomberg
Сполучені Штати Америки