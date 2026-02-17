Глава Hyatt Hotels Притцкер уходит в отставку из-за связей с Эпштейном

Глава Hyatt Hotels Томас Притцкер объявил об отставке после обнародования Минюстом США документов по делу Джеффри Эпштейна. Миллиардер назвал решение добровольным шагом для защиты репутации гостиничной сети, которую он возглавлял более двух десятилетий. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Новые документы, обнародованные в начале 2026 года, содержат показания потерпевшей Вирджинии Джуффре относительно контактов с Притцкером. Несмотря на отрицание каких-либо правонарушений, появление имени миллиардера в официальных файлах наряду с другими мировыми лидерами вызвало мощное общественное давление. Hyatt Hotels была вынуждена реагировать на репутационные риски, что привело к немедленной замене руководства.

Притцкер является представителем семьи основателей Hyatt, поэтому его уход знаменует радикальные изменения в управлении компанией. Сейчас правление сети ищет преемника, пытаясь стабилизировать стоимость акций и заверить инвесторов в непоколебимости этических стандартов.

Ситуация подчеркивает новую корпоративную политику США, где связи с фигурантами сексуальных скандалов становятся основанием для немедленного увольнения.

Я объявляю об уходе на пенсию, чтобы Hyatt могла сосредоточиться на будущем без отвлечений. Понимаю, что сейчас лучшее время для передачи руководства новой команде