Глава Hyatt Hotels Притцкер уходит в отставку из-за связей с Эпштейном

$43.100.11
51.130.09
ukenru
16 февраля, 17:19 • 11089 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16 февраля, 16:45 • 19751 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
16 февраля, 14:18 • 18391 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 30698 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 12:57 • 26626 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 47372 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 26206 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 29511 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 35520 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 38225 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
0м/с
79%
741мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 11407 просмотра
В Молдове нашли похищенную трехлетнюю девочку из Украины16 февраля, 17:34 • 3952 просмотра
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 10529 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 5682 просмотра
В Хорватии задержали украинца со скрытыми полмиллиона евро в автомобиле21:44 • 5682 просмотра
публикации
Госслужба занятости назвала ТОП-10 самых востребованных профессий16 февраля, 18:03 • 10570 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto16 февраля, 14:10 • 22071 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
16 февраля, 13:44 • 30698 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 47372 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 82009 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Рафаэль Гросси
Джеффри Эпштейн
Гэвин Ньюсом
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Женева
Вашингтон
Иран
Реклама
УНН Lite
Джессика Альба заплатит Кэшу Уоррену $3 млн после развода23:14 • 1302 просмотра
Тарас Цымбалюк напугал поклонников больничным фото и объяснил, что с ним произошлоPhoto16 февраля, 18:54 • 5734 просмотра
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo16 февраля, 17:06 • 11486 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта16 февраля, 13:26 • 22068 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 28411 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Фильм
MIM-104 Patriot
Сериал

Глава Hyatt Hotels Притцкер уходит в отставку из-за связей с Эпштейном

Киев • УНН

 • 468 просмотра

Томас Притцкер, глава Hyatt Hotels, объявил об отставке после обнародования Минюстом США документов по делу Джеффри Эпштейна. Миллиардер назвал это добровольным шагом для защиты репутации гостиничной сети.

Глава Hyatt Hotels Притцкер уходит в отставку из-за связей с Эпштейном

Глава Hyatt Hotels Томас Притцкер объявил об отставке после обнародования Минюстом США документов по делу Джеффри Эпштейна. Миллиардер назвал решение добровольным шагом для защиты репутации гостиничной сети, которую он возглавлял более двух десятилетий. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Новые документы, обнародованные в начале 2026 года, содержат показания потерпевшей Вирджинии Джуффре относительно контактов с Притцкером. Несмотря на отрицание каких-либо правонарушений, появление имени миллиардера в официальных файлах наряду с другими мировыми лидерами вызвало мощное общественное давление. Hyatt Hotels была вынуждена реагировать на репутационные риски, что привело к немедленной замене руководства.

Последствия для гостиничной империи

Притцкер является представителем семьи основателей Hyatt, поэтому его уход знаменует радикальные изменения в управлении компанией. Сейчас правление сети ищет преемника, пытаясь стабилизировать стоимость акций и заверить инвесторов в непоколебимости этических стандартов.

Франция расследует связи элит с Эпштейном и пересматривает дело его пособника Жана-Люка Брюнеля15.02.26, 04:02 • 4846 просмотров

Ситуация подчеркивает новую корпоративную политику США, где связи с фигурантами сексуальных скандалов становятся основанием для немедленного увольнения.

Я объявляю об уходе на пенсию, чтобы Hyatt могла сосредоточиться на будущем без отвлечений. Понимаю, что сейчас лучшее время для передачи руководства новой команде

– заявил Томас Притцкер.

Эпштейн организовал интимные отношения между женщиной и братом Илона Маска - The Guardian11.02.26, 10:18 • 5865 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Тренд
Бренд
Джеффри Эпштейн
Bloomberg L.P.
Соединённые Штаты