Глава Пентагону вирушив на засідання "Рамштайну"
Київ • УНН
Ллойд Остін прямує на 24-те засідання Контактної групи з питань оборони України на авіабазі "Рамштайн". Зустріч відбудеться 6 вересня за участю представників близько 50 країн для обговорення ситуації в Україні.
Міністр оборони США Ллойд Остін вирушив на засідання "Рамштайну", яке має відбутися завтра, 6 вересня, передає УНН.
"Вирушив на авіабазу "Рамштайн" провести 24-е засідання UDCG, де я зустрінуся з міністрами оборони та високопосадовцями з майже 50 країн, щоб обговорити кризу в Україні. Разом ми продовжуватимемо підтримувати український народ сьогодні — і надовго", - повідомив Остін.
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Пентагон підтвердив скликання наступного засідання Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн) 6 вересня.
Як писали ЗМІ, Президент України Володимир Зеленський, як очікується, візьме участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України (у форматі Рамштайн), яке відбудеться завтра, 6 вересня. Голова держави хоче звернутися до західних партнерів із проханням про подальше постачання зброї для боротьби з агресією рф.
Україна предметно підготувалась до нового "Рамштайну" - Зеленський05.09.24, 20:48 • 24880 переглядiв