Глава Пентагона отправился на заседание "Рамштайн"

Министр обороны США Ллойд Остин отправился на заседание "Рамштайн", которое должно состояться завтра, 6 сентября, передает УНН.

"Отправился на авиабазу "Рамштайн" провести 24-е заседание UDCG, где я встречусь с министрами обороны и высокопоставленными чиновниками из почти 50 стран, чтобы обсудить кризис в Украине. Вместе мы будем продолжать поддерживать украинский народ сегодня - и надолго", - сообщил Остин.

Ранее

Пентагон подтвердил созыв следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн) 6 сентября.

Как писали СМИ, Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн), которое состоится завтра, 6 сентября. Глава государства хочет обратиться к западным партнерам с просьбой о дальнейших поставках оружия для борьбы с агрессией рф.

Україна предметно підготувалась до нового "Рамштайну" - Зеленський