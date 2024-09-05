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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Глава Пентагона отправился на заседание "Рамштайн"

Глава Пентагона отправился на заседание "Рамштайн"

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 18:31  •  3174 просмотра

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Ллойд Остин направляется на 24-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе "Рамштайн". Встреча состоится 6 сентября с участием представителей около 50 стран для обсуждения ситуации в Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин отправился на заседание "Рамштайн", которое должно состояться завтра, 6 сентября, передает УНН.

"Отправился на авиабазу "Рамштайн" провести 24-е заседание UDCG, где я встречусь с министрами обороны и высокопоставленными чиновниками из почти 50 стран, чтобы обсудить кризис в Украине. Вместе мы будем продолжать поддерживать украинский народ сегодня - и надолго", - сообщил Остин.

Ранее

Пентагон подтвердил созыв следующего заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн) 6 сентября. 

Как писали СМИ, Президент Украины Владимир Зеленский, как ожидается, примет участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (в формате Рамштайн), которое состоится завтра, 6 сентября. Глава государства хочет обратиться к западным партнерам с просьбой о дальнейших поставках оружия для борьбы с агрессией рф.

Україна предметно підготувалась до нового "Рамштайну" - Зеленський5 сентября 2024, 17:48 • 14997 просмотров

Антонина Туманова

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