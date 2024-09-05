Украина уже предметно подготовилась к новому заседанию "Рамштайн", которое состоится вскоре. Об этом во время видеообращения сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Предметно уже подготовились к новому заседанию "Рамштайн", которое состоится вскоре. И все, о чем мы договариваемся с партнерами, требует максимально оперативной реализации", - отметил Президент.

По его словам, "когда решения быстрые, россия не успевает адаптироваться, и мы достигаем особенно ценных результатов".

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"Это касается и защиты наших городов и громад от ударов, и поддержки наших воинов на фронте, и устойчивости нашего государства, наших людей. Да и вообще - устойчивости мира, который хочет и в дальнейшем жить по правилам, по международному праву, а не в зависимости от безумия тех или иных "путиных", - добавил Глава государства.

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Кроме того Зеленский поблагодарил за четкое решение Румынии по системе Patriot для Украины.

"...мы рассчитываем, что партнеры реализуют полный пакет решений по ПВО и другой помощи Украине - это именно тот пакет, который был принят на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоялся в июле. Сейчас министр обороны Украины провел ряд встреч во Франции, Британии, Германии. Мы постоянно говорим с американскими партнерами. Очень ценим наше сотрудничество с Италией", - резюмировал он.

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