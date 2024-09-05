Україна предметно підготувалась до нового "Рамштайну" - Зеленський
Київ • УНН
Президент України повідомив про підготовку до нового засідання "Рамштайну". Зеленський наголосив на важливості швидкої реалізації домовленостей з партнерами для досягнення цінних результатів.
Україна вже предметно підготувалась до нового засідання "Рамштайну", яке відбудеться незабаром. Про це під час відеозвернення повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
"Предметно вже підготувались до нового засідання "Рамштайну", яке відбудеться незабаром. І все, про що ми домовляємось із партнерами, потребує максимально оперативної реалізації", - зазначив Президент.
За його словами, "коли рішення швидкі, росія не встигає адаптуватись, і ми досягаємо особливо цінних результатів".
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"Це стосується і захисту наших міст і громад від ударів, і підтримки наших воїнів на фронті, і стійкості нашої держави, наших людей. Та й загалом – стійкості світу, який хоче й надалі жити за правилами, за міжнародним правом, а не в залежності від божевілля тих чи інших "путіних", - додоав Глава держави.
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Крім того Зеленський подякував за чітке рішення Румунії щодо системи Patriot для України.
"... ми розраховуємо, що партнери реалізують повний пакет рішень щодо ППО та іншої допомоги Україні – це саме той пакет, який був ухвалений на саміті НАТО у Вашингтоні, що відбувся в липні. Зараз міністр оборони України провів низку зустрічей у Франції, Британії, Німеччині. Ми постійно говоримо з американськими партнерами. Дуже цінуємо нашу співпрацю з Італією", - резюмував він.
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