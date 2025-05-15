Глава МЗС Сибіга вже зустрівся з дежрсекретарем США Рубіо у Туреччині
Київ • УНН
Андрій Сибіга зустрівся з Марко Рубіо у Туреччині, щоб обговорити мирні ініціативи та скоординувати позиції. Він наголосив на важливості відповіді росії на конструктивні кроки України.
Міністр закордонних справ України зустрівся у Туреччині з державним секретарем США Марко Рубіо. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.
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За словами дипломата, він поділився з Рубіо "баченням подальших мирних зусиль". Також сторони скоординували позиції на "цей критичний тиждень".
Я підтвердив тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям президента Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню участь. Ми готові розвивати наше співробітництво в конструктивному та взаємовигідному руслі
За його словами, важливо, щоб росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України.
"Наразі ні. москва має зрозуміти, що відмова від миру має свою ціну", - додав глава українського МЗС.
Нагадаємо
російський диктатор володимир путін не братиме участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. російську делегацію очолить помічник путіна володимир мединський.
У свою чергу президент США Дональд Трамп також вирішив не їхати до Туреччини на українсько-російські "мирні" переговори. Водночас держсеркетар США Марко Рубіо вже прибув до Туреччини.
Ймовірні переговори України та рф у Стамбулі завадили новим санкціям США проти москви - WP14.05.25, 22:16 • 2696 переглядiв