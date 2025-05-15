Глава МЗС Сибіга вже зустрівся з дежрсекретарем США Рубіо у Туреччині

Міністр закордонних справ України зустрівся у Туреччині з державним секретарем США Марко Рубіо. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.

За словами дипломата, він поділився з Рубіо "баченням подальших мирних зусиль". Також сторони скоординували позиції на "цей критичний тиждень".

Я підтвердив тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям президента Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню участь. Ми готові розвивати наше співробітництво в конструктивному та взаємовигідному руслі