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Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті
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Кубок України: "Шахтар" переміг "Динамо" в серії післяматчевих пенальті

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Глава МЗС Сибіга вже зустрівся з дежрсекретарем США Рубіо у Туреччині

Київ • УНН

 • 362 перегляди

Андрій Сибіга зустрівся з Марко Рубіо у Туреччині, щоб обговорити мирні ініціативи та скоординувати позиції. Він наголосив на важливості відповіді росії на конструктивні кроки України.

Глава МЗС Сибіга вже зустрівся з дежрсекретарем США Рубіо у Туреччині

Міністр закордонних справ України зустрівся у Туреччині з державним секретарем США Марко Рубіо. Про це він повідомив у соцмережі Х, інформує УНН.

Деталі

За словами дипломата, він поділився з Рубіо "баченням подальших мирних зусиль". Також сторони скоординували позиції на "цей критичний тиждень".

Я підтвердив тверду та послідовну відданість України мирним зусиллям президента Трампа та подякував Сполученим Штатам за їхню участь. Ми готові розвивати наше співробітництво в конструктивному та взаємовигідному руслі

- написав Сибіга.

За його словами, важливо, щоб росія відповіла взаємністю на конструктивні кроки України.

"Наразі ні. москва має зрозуміти, що відмова від миру має свою ціну", - додав глава українського МЗС.

Нагадаємо

російський диктатор володимир путін не братиме участь в українсько-російських переговорах у Стамбулі 15 травня. російську делегацію очолить помічник путіна володимир мединський.

У свою чергу президент США Дональд Трамп також вирішив не їхати до Туреччини на українсько-російські "мирні" переговори. Водночас держсеркетар США Марко Рубіо вже прибув до Туреччини.

Ймовірні переговори України та рф у Стамбулі завадили новим санкціям США проти москви - WP14.05.25, 22:16 • 2696 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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