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Глава МИД Сибига уже встретился с госсекретарем США Рубио в Турции

Киев • УНН

 • 222 просмотра

Андрей Сибига встретился с Марко Рубио в Турции, чтобы обсудить мирные инициативы и скоординировать позиции. Он подчеркнул важность ответа россии на конструктивные шаги Украины.

Глава МИД Сибига уже встретился с госсекретарем США Рубио в Турции

Министр иностранных дел Украины встретился в Турции с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.

Детали

По словам дипломата, он поделился с Рубио "видением дальнейших мирных усилий". Также стороны скоординировали позиции на "эту критическую неделю".

Я подтвердил твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их участие. Мы готовы развивать наше сотрудничество в конструктивном и взаимовыгодном русле

- написал Сибига.

По его словам, важно, чтобы россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины.

"Пока нет. москва должна понять, что отказ от мира имеет свою цену", - добавил глава украинского МИД.

Напомним

российский диктатор владимир путин не будет участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. российскую делегацию возглавит помощник путина владимир мединский.

В свою очередь президент США Дональд Трамп также решил не ехать в Турцию на украинско-российские "мирные" переговоры. В то же время госсекретарь США Марко Рубио уже прибыл в Турцию.

Вероятные переговоры Украины и россии в Стамбуле помешали новым санкциям США против москвы - WP14.05.25, 22:16 • 2648 просмотров

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