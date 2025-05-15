Глава МИД Сибига уже встретился с госсекретарем США Рубио в Турции
Киев • УНН
Андрей Сибига встретился с Марко Рубио в Турции, чтобы обсудить мирные инициативы и скоординировать позиции. Он подчеркнул важность ответа россии на конструктивные шаги Украины.
Министр иностранных дел Украины встретился в Турции с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.
Детали
По словам дипломата, он поделился с Рубио "видением дальнейших мирных усилий". Также стороны скоординировали позиции на "эту критическую неделю".
Я подтвердил твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их участие. Мы готовы развивать наше сотрудничество в конструктивном и взаимовыгодном русле
По его словам, важно, чтобы россия ответила взаимностью на конструктивные шаги Украины.
"Пока нет. москва должна понять, что отказ от мира имеет свою цену", - добавил глава украинского МИД.
Напомним
российский диктатор владимир путин не будет участвовать в украинско-российских переговорах в Стамбуле 15 мая. российскую делегацию возглавит помощник путина владимир мединский.
В свою очередь президент США Дональд Трамп также решил не ехать в Турцию на украинско-российские "мирные" переговоры. В то же время госсекретарь США Марко Рубио уже прибыл в Турцию.
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