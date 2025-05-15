Глава МИД Сибига уже встретился с госсекретарем США Рубио в Турции

Министр иностранных дел Украины встретился в Турции с государственным секретарем США Марко Рубио. Об этом он сообщил в соцсети Х, информирует УНН.

По словам дипломата, он поделился с Рубио "видением дальнейших мирных усилий". Также стороны скоординировали позиции на "эту критическую неделю".

Я подтвердил твердую и последовательную приверженность Украины мирным усилиям президента Трампа и поблагодарил Соединенные Штаты за их участие. Мы готовы развивать наше сотрудничество в конструктивном и взаимовыгодном русле